Althans, zo zou de Telegraaf het opschrijven. Wij blijven gewoon bij de feiten.

Het heeft de afgelopen dagen gesneeuwd, mocht je dat ontgaan zijn. De foto’s van pittoreske straatjes bedenkt onder een laagje wit, ingepakte kinderen op een slee of sneeuwpoppen tieren welig op de sociale mediaas. Sterker, je vergeet even alle andere ellende in de wereld, zoveel sneeuwplaatjes komen er in beeld. Prima toch?

Maar ja, dan kun je erop wachten, op de weg is het ook chaos. Zeker als de ergste sneeuw valt op de eerste werkdag van 2026. En waarvan akte, en hoe. De sneeuwval van vandaag zorgde namelijk voor een behoorlijk rommelige dag op de Nederlandse wegen, zeggen we maar met enig gevoel voor understatement.

Volgens Rijkswaterstaat en verschillende provincies is er vandaag alleen al 7 miljoen kilo zout gestrooid. Daarmee staat de teller deze winter al op ruim 30 miljoen kilo en we zijn nog niet eens halverwege het seizoen. Gemeenten melden dat de zoutvoorraad nog voldoende is, maar dat er bij aanhoudend winterweer nieuwe leveringen nodig zijn.

Horrorsneeuw zorgt voor chaos op de weg

Toch was het flink oppassen. De ANWB registreerde meer dan vierhonderd pechmeldingen, vooral door dichtgevroren auto’s, lege accu’s en BMW’s met achterwielaandrijving en zomerbanden die een verkeersdrempel niet overkwamen. Heb ik zelf gezien, dus is echt zo…

De Wegenwacht had de verloven ingetrokken en had genoeg mensen op de weg, maar moest op sommige plekken wel schakelen omdat meldingen tegelijk binnenkwamen. Wachttijden liepen vooral in de grote steden op, waar de straten in de wijken lastiger bereikbaar waren.

Er gebeurden vandaag ook tientallen lichte ongelukken. Het ging meestal om schuivers op rotondes of auto’s die bij lage snelheid doorschoven op een glad stuk. Op de snelwegen bleef de schade beperkt, maar daar ontstonden wel extra files omdat al die pechvogels moesten worden weggesleept.

De spits was daardoor veel en veel drukker dan normaal. Op het hoogtepunt stond er meer dan 650 kilometer file, bijna twee keer zoveel als op een gemiddelde werkdag. Sterker, het was de drukste ochtendspits sinds 2020. Die hebben we alvast in de pocket, bam!

In het openbaar vervoer deden zich vertragingen voor doordat bussen minder makkelijk op tijd konden rijden. In sommige regio’s vielen ritten uit omdat de bussen sneeuwvrij moesten worden gemaakt en daar was niet genoeg mankracht voor. Ook met de trein was het een drama en als je de Hollandse kou wilde ontvluchten had je pech, je vliegtuig naar het zonnige zuiden bleef ook aan de grond.

Als je af moest rijden, had je op veel plekken ook een probleem. De rijexamens werden en masse afgelast, omdat het niet te doen was op de wegen.

Voor de komende dagen wordt opnieuw sneeuw en dus kans op gladheid voorspeld. Automobilisten wordt aangeraden meer afstand te houden, rustig te sturen en vooral tijdig te vertrekken. Als je met de trein moet, kijk eerst even of die überhaupt gaat. De NS heeft de winterdienstregeling ingesteld en dat betekent minder treinen.

En als het allemaal echt niet gaat, bel je baas en blijf lekker thuis.

Is veel verstandiger!