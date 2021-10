‘Solid state accu’s niet voor 2030′

Het is nog eventjes wachten op de solid state accu’s.

Het is misschien het grootste nadeel van een elektrische auto: de accu. Zoals we weten zijn accu’s in de meeste gevallen behoorlijke ondingen. Ze zijn enorm groot, enorm zwaar én zijn ook nog eens zo leeg.

Maa hey, je moet het uiteraard een kans geven. We hebben 100 jaar lang de verbrandingsmotor kunnen optimaliseren tot het punt waar we nu zijn. Als je kijkt naar de EV-stappen die de afgelopen 10 jaar zijn gemaakt, lijkt het wel goed te gaan komen. En anders is het gewoon iets van het verleden, dat je in 3 minuten tijd ineens 900 km actieradius had.

Solid state accu’s

Nu we het toch hebben over de ontwikkelingen op het gebied van accu-techniek, veel hoop is gevestigd op zogenaamde solid-state-accu’s. In sommige gevallen is het een uitstel-dingetje, onder het mom “We gaan pas over op EV’s als er betere accu’s beschikbaar zijn.”

Dat kan dus wel eventjes duren. Zo meldt Steffen Bamberger . Hij is de baas van de technische afdeling van Audi Sport. Volgens hem gaat het nog zeker wel tot 2030 duren voor die verbeterde accu’s goed en wel op de markt komen. De solid state accu heeft een grotere energiedichtheid.

Waardoor je in principe een grotere range kan realiseren met een lager gewicht. Dat is absoluut en win-win. Maar we moeten daar nog eventjes op wachten. Aan het einde van dit decennium zou volgens Bamberger echt ‘op zijn vroegst’ zijn voordat we deze accutechniek gaan zien bij Audi Sport-modellen.

Andere automerken

Er zijn meerdere merken die zich bekommeren om de solid state accu’s. Toyota is er ‘ineens’ mee bezig (nadat ze voornamelijk ingezet hadden op hybride en waterstof). BMW en Ford werken samen aan een project omtrent deze accu’s.

Volgens de tech-chef van Audi Sport komen de EV’s met solid state accu’s er wel eerder, maar verwacht ze dan te zien in hele exclusieve auto’s als hypercars van Rimac, bijvoorbeeld. Tot die tijd kun je in elk geval om de 1,5 uur een broodje worst scoren bij een laadplek. Eet smakelijk!

Via: CarSales