Toyota EV in 2021 wordt 'baanbrekend' - Autoblog.nl

Aldus het bedrijf dat claimde dat een EV ruk is: Toyota komt zelf met een EV in 2021 die de industrie zou gaan opschudden.

Het bracht afgelopen vrijdag heel wat teweeg toen wij presenteerden dat Akio Toyoda een bijzondere uitspraak deed. De grootmeester van het Japanse merk vindt de EV maar niks en bovendien wordt nooit gekeken naar de uitstoot op grotere schaal. Die uitspraak zou moeten verklaren waarom Toyota nog steeds gelooft in waterstof en met wat lijkt op tegenzin enkel de Lexus UX300e als EV op de markt brengt.

Baanbrekende EV

Er komt wel een Toyota EV in 2021, zo maakte het merk laatst bekend. Het gaat om een SUV op het e-TNGA-platform. Nu gaan er geluiden van een ‘baanbrekende EV’, ook in 2021. Het zou diezelfde SUV kunnen zijn. Dat klinkt tegenstrijdig: de CEO ziet elektrisch niet zitten, maar toch komt er een EV. De reden daarvoor is dat Toyota het aandurft om nieuwe techniek in te zetten waarmee hun EV wat bijzonderder wordt. Ook wordt dus het woord ‘baanbrekend’ wordt genoemd. Waarom?

Solid State

Toyota gaat inzetten op Solid State Batteries, wat wij vastestofbatterijen noemen. Er is al een tijdje sprake van grootschalige inzet van deze technologie. Simpel uitgelegd: een lithium-ion-batterij bestaat uit vloeibare stoffen. Vaste stof bestaat, zoals de naam al zegt, uit een vaste stof. Belangrijker zijn de voordelen van vastestofbatterijen. Je kunt bijvoorbeeld tot wel twee keer zo ver komen met eenzelfde batterijpakket bestaande uit lithium-ion-accu’s. Als de Tesla Model S Plaid zijn batterijpakket uit VSB’s zou bestaan, zou deze theoretisch gezien tot wel 1.680 km op één lading kunnen rijden. Bovendien laden vastestofbatterijen sneller op dan li-ion-batterijen. Een nadeel is productiekosten, omdat de technologie nog niet op grote schaal gebruikt wordt. Ook is men er nog niet helemaal uit welke materialen het best zijn om de batterijen het best te laten functioneren.

Toyota’s solid state EV

De Toyota EV met deze technologie zou al verschijnen in 2021, of in ieder geval een prototype met een productierijpe vorm ervan. Het klinkt tegenstrijdig met de uitspraken van Akio Toyoda, maar wellicht dat een klein batterijpakket met grote potentie de milieuproblemen zo veel mogelijk kan inperken. Je kunt immers kort door de bocht gezegd de potentie van een Tesla Model 3 met de accu van een Mazda MX-30 creëren. Toyota richt zich op een laadtijd van 0 naar 100 in minder dan 10 minuten. Ook dat is netjes.

We gaan zien of het Toyota EV prototype in 2021 al opgevolgd wordt door een productieauto. Ondanks de anti-EV-geluiden vanuit Toyoda. (via NikkeiAsia)