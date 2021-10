Mercedes-AMG SL gesnapt door Autoblog coryfee!

Een zeer gewaardeerde Autoblog coryfee snapt even VIER maal de Mercedes-AMG SL!

Mede vanwege Covid-19 hebben veel fabrikanten introducties van modellen ietsje uitgesteld. Niet alleen vanwege chiptekorten, overigens. Net als met de nieuwe Fast & Furious- en James Bond-film is de reden simpel: geld. Men wil maximaal kunnen profiteren van een nieuwe model.

Bij veel auto’s geldt namelijk de regel dat het model in de eerste 2-3 jaar veel beter verkoopt dan de jaren erna. Dus de aanloop en introductie van zo’n nieuwe auto moet perfect gaan. Zeker als het ook nog eens een heuse evergreen is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vijfde generatie Range Rover die over zes dagen onthuld gaat worden.

Zo goed als af

Maar er is nóg een auto op komst. Dat is de nieuwe Mercedes-AMG SL. Althans, we gaan ervan uit dat dat de nieuwe naam gaat worden. De nieuwe SL zal de AMG GT Roadster gaan vervangen. Sterker nog, de AMG GT gaat binnenkort helemaal uit productie, ook de Coupé. De orderboeken zijn al gesloten.

We weten dat het model bijna af is, maar dankzij de afbeeldingen van @spotcrewda zien we dat de auto écht zo goed als klaar is. De auto is een heel klein beetje voorzien van camouflage. Aan de voor- en achterzijde is een klein psychedelisch wrapje aangebracht.

3 voorgangers Mercedes-AMG SL

In principe vervangt de Mercedes AMG SL drie modellen: de S-Klasse Cabriolet, de AMG GT Roadster en natuurlijk de uitgaande SL. Mercedes snijdt eventjes in het aambod qua niche-modellen. Om de S-Klasse Cabrio-rijders tevreden te stellen is de auto voorzien van een achterbankje, iets dat voorgangers als de R231, R230 en R129 níet hadden. Bij de R129 was er achter de stoelen wel een ruime opbergplek aanwezig, maar nu kunnen er kinderen met niet al te veel benen er gaan zitten.

Verder zien we dat de Panamericana-grille terug zal keren. Ook kun je kiezen voor een opvallend gele lakkleur en is het dak nu van stof. Eentje is zelfs in het rood uitgevoerd, leuk!

Als laatste de onthulling, die is namelijk uitgesteld. Het was de bedoeling dat de nieuwe Mercedes-AMG SL precies vandaag in première zou gaan. Dat is uitgesteld, de nieuwe onthullingsdatum is 28 oktober.

Fotocredits: de nieuwe SL met een beetje camouflage, via @spotcrewda.