Waarom Hyundai en Kia in Rusland nog wel produceren en verkopen

Tssk. Willen die merken wel deugen? Waarom zijn Hyundai en Kia in Rusland nog actief?

Het is inmiddels dag 9 van de oorlog in Oekranië. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat de situatie beter wordt. Voor veel instanties is dat een teken om zich terug trekken uit Rusland of in elk geval de Russische lijntjes ‘on hold’ te zetten.

In de autobranche is dat niet anders. Er waren meteen al wat merken als de kippen bij om te zeggen dat ze direct de activiteiten in Rusland gingen staken. General Motors bijvoorbeeld. Niet dat dat Amerikaanse concern een rol van betekenis speelt, maar toch.

Hyundai en Kia in Rusland erg populair

In Rusland is het AutoVAZ uiteraard het grootst. Eigen producten zijn het meest briljant, natuurlijk. Andere merken die het erg goed doen zijn Volkswagen, Renault, Hyundai en Kia.

Met name die laatste twee verkopen een enorme lading auto’s in Rusland. Samen zijn ze goed voor meer dan 23% marktaandeel. Dat is echt een enorm groot aandeel voor een autoconcern. Andere concurrenten komen niet eens in de buurt.

Dat niet alleen, Hyundai en Kia bouwen daar daadwerkelijk hun wagens. In het geval van Kia worden veel Russische auto’s ook geëxporteerd. Er gaan berichten rond – zoals bij de Wall Street Journal – dat er een productiestop is in Rusland bij Hyundai en Kia.

De Zuid-Koreaanse fabrikant is wel zo eerlijk om te zeggen dat dat komt door chiptekorten en niet zozeer door de oorlog (alhoewel het natuurlijk niet is uit te sluiten.

De reden dat Hyundai en Kia in Rusland in een spagaat zitten is simpel: Rusland is een erg belangrijk land voor beide merken. De aangekondigde sancties zullen de Koreaanse merken al flink gaan raken, aldus Business Korea.

Marktaandeel

Er worden 230.000 auto’s per jaar gebouwd in Rusland. Daarbij verkopen de merken gezamenlijk 373.000 auto’s per jaar in Rusland. Hyundai heeft er een marktaandeel van 10,3%, Kia zelfs 12,3%.

Maar het wordt nog lastiger voor Hyundai en Kia in Rusland, meldt Motor Trend. Want de merken hebben niet alleen te maken met Rusland, ook met Oekraïne. Dat komt door de toeleveranciers. Gassen als xenon, krypton en neon komen allemaal uit Oekraïne. Het hoeft geen betoog dat de export van Oekraïne naar Rusland even op zijn gat ligt.

Aan Carscoops meldt Kia het volgende:

Kia is zeer bezorgd om de situatie in Oekraïne. Ons bedrijf is er op gericht om de veiligheid van het personeel te waarborgen. Ondanks dat de grootste prioriteit onze medewerkers zijn, houden we de situatie in de gaten en stemmen we onze plannen daarop af. Kia, tegen Carscoops

Kortom, die gaan gewoon even door met auto’s bouwen daar. Dus moeten we nu heel hard Hyundai en Kia gaan cancellen? Dat is uiteraard geheel persoonlijk, maar misschien niet helemaal terecht. Wel moeten we er namelijk vermelden dat het veel moeilijker is om principieel te zijn als er niet alleen veel geld mee gemoeid is, maar ook factoren als mensen, veiligheid en werkgelegenheid komen meekijken. Met andere woorden: het is veel makkelijker om celibatair te zijn op de middelbare school als je erg lelijk bent. Hyundai en Kia in Rusland zijn helaas het mooiste meisje van de klas daar.