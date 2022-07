‘Spa staat niet meer op de F1-kalender in 2023’

Bereid je maar alvast voor op een Formule 1-seizoen zonder Spa.

Sinds vorig jaar is er weer een echte Nederlandse Grand Prix, maar daarvoor was Spa eigenlijk een halve Nederlandse Grand Prix geworden. De Max Verstappen-fanbase was namelijk zeer goed vertegenwoordigd. Maar ook los daarvan is de Grote Prijs van België een geliefde race.

Het zou daarom doodzonde zijn als uitgerekend deze race geschrapt wordt van de kalender. Terwijl er juist meer races zijn dan ooit. Toch begint het er steeds meer op te lijken.

Het is sowieso een feit dat het contract dit jaar verloopt en nog niet verlengd is. Er gaan al geruime tijd geruchten dat dit ook niet gaat gebeuren. Als we nou vorig jaar een fantastische race hadden gekregen, had dat misschien geholpen. Maar dat was helaas niet het geval.

Erik van Haren van de Telegraaf (die er niet vaak naast zit) weet nu te melden dat Spa NIET op de voorlopige kalender voor 2023 staat. Dat is vooral de schuld van de nieuwe GP van Zuid-Afrika. Die zorgt ervoor dat er op de kalender geen plek meer is voor Spa-Francorchamps.

De deal met het circuit van Kyalami is trouwens nog niet in kannen en kruiken, dus het lot van Spa moet nog definitief bezegeld worden. Mocht de Zuid-Afrikaanse GP er toch niet komen, dan mag Spa misschien toch nog even blijven. Maar reken er niet op.

Spa is trouwens niet de enige afvaller. Volgens De Telegraaf verdwijnt ook Paul Ricard van de kalender. Daar zijn we dan weer minder rouwig om. Naast Zuid-Afrika is er nog een andere nieuwkomer in de vorm van de GP van Las Vegas. Die staat voorlopig op 18 november.

Het seizoen start weer in Bahrein, op 5 maart. Of de GP van China doorgaat is nog even de vraag, want er gaat nog steeds een zeker virus rond. Afhankelijk daarvan zullen er volgend jaar 23 of 24 races op de kalender staan.

Jammer maar helaas, Spa zal daar waarschijnlijk niet bij zitten. Voor de Max Verstappen-liefhebbers is dat niet zo’n ramp, want die hebben nu Zandvoort. Maar voor de race-liefhebbers in het algemeen is dit wel een treurige ontwikkeling.

Bron: Telegraaf