Wordt de GP van België vervangen door de GP van Zuid-Afrika?

Ze spreken er (min of meer) dezelfde taal, maar het is helaas wel iets verder weg.

De Formule 1 is een echte wereldsport. Niet alleen wordt er over de hele wereld naar gekeken, er wordt ook over de hele wereld geracet. Er zijn GP’s op alle continenten, op eentje na. En dan bedoelen we niet Antarctica, want die rekenen we gemakshalve even niet mee.

Het enige werelddeel dat momenteel nog ontbreekt op de kalender is Afrika. Dat is niet altijd zo geweest. In het verleden is er namelijk een Zuid-Afrikaanse Grand Prix geweest én een Marokkaanse Grand Prix. Die laatste heeft maar twee keer plaatsgevonden, maar Zuid-Afrika was in de jaren ’60 en ’70 vaste prik op de kalender.

De laatste Zuid-Afrikaanse GP is inmiddels bijna 30 jaar geleden, want die werd in 1993 verreden. Alain Prost pakte destijds de overwinning in zijn Williams, dus dat geeft wel aan hoe lang het geleden is.

Het lijkt er echter op dat de Zuid-Afrikaanse GP een comeback gaat maken op de Formule 1-kalender. Het gaat om een race op het circuit van Kyalami, sinds 1967 het toneel voor de Grote Prijs van Zuid-Afrika.

Het circuit was ook het toneel voor een van de meest tragische incidenten uit de Formule 1-geschiedenis. In 1977 werd daar een 19-jarige marshall geschept, die op slag dood was. Diens brandblusser vloog vervolgens door de lucht en doodde coureur Tom Pryce. De details zullen we jullie verder besparen.

Dergelijke horror-incidenten behoren inmiddels gelukkig tot de verleden tijd. Net als de apartheid overigens, die destijds ervoor zorgde dat de race van de kalender verdween. Uiteraard door druk van buitenaf, want de Formule 1 zelf heeft niet zoveel problemen met dubieuze regimes.

Enfin, het circuit van Kyalami kan nu dus opnieuw een plekje krijgen op de kalender. F1 CEO Stefano Domenicali is afgelopen weekend hoogstpersoonlijk naar Zuid-Afrika gevlogen voor overleg. Volgens ingewijden zijn de onderhandelingen al in een vergevorderd stadium. De knoop zou binnen een paar weken doorgehakt worden.

De GP van Zuid-Afrika zou volgend jaar al op de kalender kunnen verschijnen. Dit betekent wel dat er waarschijnlijk een andere GP geschrapt wordt. Volgens de BBC is de kans groot dat dit de GP van Spa is.

Nu was de laatste Belgische GP niet echt de moeite waard, maar los daarvan is het natuurlijk een van de laatste races die je wilt zien verdwijnen. Laten we dus hopen dat er een andere race geschrapt wordt. Die van Monaco desnoods.

Bron: BBC