Special: Volvo S40

De hipste truttenschudder van Nederland.





Meerdere malen in de geschiedenis van het Zweedse merk heeft Volvo zich zelf opnieuw moeten uitvinden. Het merk stond altijd bekend om zijn veiligheid, geborgenheid, betrouwbaarheid en hoekige styling. Alles was functioneel en uitgedacht. Een soort rijdende snoezelproducten.

Daar is op zich helemaal niets mis mee. In de jaren ’80 waren er voldoende Aziatische merk die een moord zouden doen voor een dergelijk merkimago en identity qua styling. Het grote nadeel voor Volvo was dat ze een beetje aan het plafond zaten qua liefhebbers die er het geld voor over hadden.

Politiebureau’s en bejaardenhuizen

Volvo had een soort tussenoplossing met de 300 serie en 400 serie. Deze waren goedkoper om te fabriceren en om aan te schaffen. Het nadeel was dat de auto’s net zo belegen waren als de grote modellen. Vergeet niet dat veel merken juist een iets jeugdigere benadering kozen voor de kleinere wagens in het gamma. De BMW 3 Serie was uitstekend geschikt voor de jonge manager, de 5 Serie voor een partner en de 7 Serie voor de bestuursvoorzitter. Bij Volvo was de 400 Serie een beetje wat de Ford Focus Sedan nu is: je zag ze alleen op parkeerplaatsen bij politiebureau’s en bejaardenhuizen.

Mitsubishi

Met de Volvo 850 had Volvo al een jongere doelgroep aan weten te boren. Dat is natuurlijk relatief. Zoals eerder gezegd is van 89 naar 87 verjonging, maar niet hoe Volvo het voor ogen had. Kortom, Volvo moest een nieuw model ontwikkelen. Dat kon men niet doen door het inmiddels zwaar verouderde 440-platform te gebruiken. Zoals wel vaker zocht Volvo toenadering om samen te werken met een andere fabrikant. Gelukkig had Mitsubishi interesse. Zij wilden een betaalbare aanbieding onderaan het D-segment. De Mitsubishi Galant was vrij duur, luxe en verkrijgbaar met grote motoren. Ook was die in Japan gebouwde auto onderhevig aan import-taxen, waardoor de marges relatief klein waren. Kortom, tussen de Lancer en Galant was een gat ontstaan.

Samen werkten Volvo en Mitsubishi aan een D-segment platform. De bedoeling was dat er onderhuids zo veel mogelijk gebruik werd gemaakt van identieke onderdelen om de kosten te drukken. Echter, op belangrijke punten vulden Mitsubishi en Volvo het zelf in. Dus het interieur, exterieur en motorenaanbod waren niet helemaal gelijk. De Mitsubishi Carisma en diens briljante marketingcampagne hebben we al behandeld in deze special, voor nu kijken we voornamelijk naar de Volvo S40 en V40.

Naamgeving Volvo S40 en V40

De Volvo S40 moest een nieuwe wind laten waaien op de burelen van Volvo. Het merk moest aanzienlijk hipper, frisser en jonger worden. Daar paste een nieuwe naamgeving bij. Tot dusver werkte Volvo met ‘series’, net als BMW. Volvo had iets nieuws bedacht. S4 voor de sedan en F40 voor de Estate. Dan zou Volvo deze manier kunnen toepassen op al haar andere modellen. De Volvo S4 werd ook als dusdanig gepresenteerd, totdat Audi het daar niet mee eens was Het merk gebruikte de naam tot voorheen voor de snelle varianten van de Audi 100 en was het van plan weer te gaan gebruiken voor een hele snelle A4.

Volvo was op dat moment klant van Volkswagen. Voor de 850 werd de 140 pk sterke 2.5 TDI vijfcilinder ingekocht. Om de relatie niet te beschadigen, werd er gekozen voor de S40 en F40. Het mag duidelijk zijn dat ook dit idee geen doorgang kon vinden vanwege de heilige graal van een vrij fanatieke Italiaanse supercarbouwer. S40 kon S40 blijven en F40 werd V40. Tot op de dag van vandaag werkt Volvo met de S- en V-Modellen.

Niet Duits, wel premium

Maar die naamgeving is niets meer dan een leuke anekdote. We moeten niet vergeten welke impact de S40 destijds had. Volvo’s waren decennialang hetzelfde. Grote, vierkante, saaie, veilige en relatief dure auto’s. Een Duitse auto voor mensen die pertinent geen Duitse auto wilde hebben, maar wel de kwaliteiten van een Duitse auto. Het zegt al heel wat de de Volvo 850 een enorm frisse wind was in het Volvo gamma. Een grote, luxe, dure en vierkante Volvo die enorm anders was dan die andere grote, luxe, dure en vierkante Volvo’s.

De S40 was wel degelijk anders. De 300- serie en 400-serie hadden nog een zweem van Kukident om zich heen hangen. Die auto’s waren gewoonweg te belegen. Een rijdend plakje zwetende kaas. De S40 was veel ronder vormgegeven, maar had desondanks de ware Volvo design kenmerken. Wat dat betreft begreep hoofdontwerper Peter Horbory precies wat de bedoeling was.

Mitsubishi Carisma

Zo was de neus verticaal en de grille voorzien van de bekende spijlen en het Volvo logo. Aan de zijkant waren de geprononceerde schouders bij de achterwielen herkenbaar. De 240 had ze immers ook. Maar het knapste was nog het feit dat de auto natuurlijk gewoon een Mitsubishi Carisma was. Ondanks dat de auto’s gezamenlijk ‘ontwikkeld’ waren, was het vrij simpel en duidelijk dat de S40 gewoon een andere Carisma was. Net als de 300- en 400-serie werden de S40, V40 en Carisma gebouwd bij de fabriek van NedCar in Born.

Aan het interieur was dat niet te zien. Volvo wist daar briljant zijn eigen draai aan te geven. Natuurlijk, het is nu 25 jaar later en we kijken heel anders tegen dashboard design aan, maar er waren voldoende typische Volvo eigenschappen te vinden inclusief een hoge mate van bouwkwaliteit en de stoelen, die relatief groot en comfortabel waren en veel steun boden. Wat dat betreft had Volvo het meer dan uitstekend gedaan. Met de S40 kon Volvo eindelijk aansluiting vinden met de Audi A4 en BMW 3 Serie.

Marktintroductie S40

In de lente van 1996 kwam de Volvo S40 in Nederland op de markt. Aanvankelijk met een beperkt aantal motoren. Het begon met een 1.8 viercilinder met 115 pk, een motor die zich het beste laat omschrijven als ‘adequaat voor Nederland’. Het was ook verreweg de best verkochte motor. Een stapje erboven stond de 2.0 die met 140 aanzienlijk potiger was en het de voorwielen al een beetje lastig kon maken. Voor de veelrijders was er een 1.9 turbodiesel van Renault. Dit relikwie werd overgenomen van de 400-serie. De S40 TD was niet snel, niet bijzonder zuinig en het tegenovergestelde van stil en verfijnd. Wat dat betreft was het logisch dat de vertegenwoordigers kozen voor een LPG-installatie op de 1.8.

V40 Estate

Bijna direct na de S40 werd de V40 op de markt gebracht. In principe zijn het natuurlijk identieke auto’s op de achterkant na. De sedan bood trouwens redelijk wat ruimte. Mede dankzij het hoog aangezette achterwerk. De kofferruimte van 475 liter was uitstekend in die klasse. De V40 bood onder de afdekhoes slechts iets meer dan 410 liter. Dat was een duidelijke trend in de jaren ’90, ook de concurrentie had een kleine laadruimte in vergelijking met de niet-premium concurrentie. Je kon de banken neerklappen en dan ontstond er een ruimte van 1.421 liter. Niet de ruimste Volvo stationwagon misschien, maar wel de fraaiste.

Rappe T4

In de herfst van 1997 werden er twee nieuwe motoren aan het gamma toegevoegd. Zo was er een nieuwe instapper, een 1.6 met 105 pk. Deze B4164S motor was met name bedoeld om de instapprijs lekker laag te houden. Ook waren er voldoende Volvo rijders zon der enige vorm van haast die een vervanger zochten voor een 440. Aan de andere kant van het gamma stond de S40 T4. Dit was juist de nieuwe rangetopper, het kleine broertje van de 850 T5. Deze motor (de B4194T) was 1.9 liter groot en voorzien van een Mitsubishi TD04-turbocompressor. Het maximum vermogen was 200 pk bij 5.500 toeren en maar liefst 300 Nm tussen 2.400 en 3.600 toeren. Het hoeft geen betoog dat de voorwielen veel moeite hadden met het vermogen en koppel.

Dat niet alleen, het was ook een hitsige en onstuimige motor. Destijds vond het internationale journaille dat salonfähig, maar het was wel spektakel. Tot 2.000 toeren gebeurde er niet veel. Vervolgens moest je even wachten en dan spoelde turbo op voor de nodige kracht. Niet de soepele Saab 900 Turbo ervaring, maar meer zoals in oude rally-specials. De S40 T4 voelde niet alleen snel aan, hij was het ook. In 7,3 seconden kon je naar de 100 sprinten, mits je de wielspin onder controle had. De topsnelheid bedroeg 235 km/u. Het leukste was nog dat je het er nauwelijks aan af zag. Alleen als de eigenaar had gekozen voor de Tundra-groene lak en 16” grote Gaspra-velgen.

Mitsubishi motor

In 1998 kwam er een Mitsubishi motor beschikbaar. De 1.8 GDI was op papier briljant. Het moest een soort combinatie zijn fijn benzine vermogen, diesel verbruik en Japanse betrouwbaarheid. De motor faalde voor alle drie de punten eigenlijk. Het blok was rauw, niet bijzonder zuinig en kende voor een Japanse (of Zweedse) motor best wel wat aandachtspunten. Een fijnere motor was de 2.0T. Dit blok leverde 160 pk (bij 5.100 toeren) en 230 Nm. Dat koppel was beschikbaar bij 1.800 toeren. Deze motor was zo smeuïg als een vers bakkersbolletje met halve pindakaas. Qua prestaties viel het in vergelijking met de T4 heel erg tegen (8,5 tellen naar de 100 km/u, top van 215 km/u), maar in het dagelijks gebruik was de motor alerter en beter gemanierd.

Facelift

In 2000 werd de gehele race voorzien van een facelift. Volvo was zeer in zijn nopjes met het uiterlijk, dus werd ervoor gekozen om niet al te veel te wijzigen. Er werd gekozen voor heldere koplampen en achterlichten, een afwijkende grille en wat nieuwe kleuren en velgen. Belangrijker waren de wijzigingen onderhuids. Zo werd de voorwielophanging vernieuwd, de achterwielophanging aangepast en de spoorbreedte vergroot. Tevens kwamen er nieuwe zelfontbranders. De common rail diesels van Renault deden hun intrede, je had keuze uit een 1.9D (feitelijk een dCi) met 102 of 115 pk. Ondanks het aanbod van ‘fatsoenlijke’ dieselmotoren, bood Volvo de kilometervreters een optie aan met de Bi-Fuel. Dit was gewoon een 1.8 op benzine met een LPG-installatie.









Nog een facelift

Volvo is een merk dat zijn modellen destijds vaker dan eens voorzag van een facelift en met de S40 en V40 was dat niet anders. Aan het eind de lente in 2002 werd de tweede facelift voorgesteld. Wederom was het een gelaagde makeover. De auto zag er nog steeds niet verouderd uit. Wel was duidelijk dat Volvo het model in de uitverkoop zette. Voor relatief gunstige meerprijzen kon je rijden in speciale actiemodellen modellen. Ging je bijlappen om een A4 1.6 of BMW 316i te rijden? Of koos je voor een ‘bomvolle’ Volvo met dikke motor?









Verbeterde T4

Over dikke motoren gesproken, de T4 werd aangepakt. Feitelijk bleef het een 1.9. Van 1.855 cc naar 1.948 cc. Echter sprak men van een ‘2.0’. Qua prestaties veranderde niets en ook op papier werd hetzelfde vermogen en koppel gehaald. Sterker nog: de prestaties waren exact gelijk. Het geeft wel aan hoe verraderlijk die paar opgaven zijn, want het karakter was compleet anders. De volle 300 Nm stonden nu al bij 2.500 paraat en de opbouw er naartoe ging veel geleidelijker. Iets minder spannend dan voorheen, maar veel prettiger en effectiever. Dit model is zeer lastig te vinden, want in Nederland werd deze een dik een half jaar later weer van de markt gehaald.

Uitverkoop

In 2003 gingen de S40 en V40 in de uitverkoop Modellen als de Nordic, Sport Edition en Prestige kwamen beschikbaar. Een hoop extra spulletjes voor bescheiden meerprijzen. De laatste was de ‘Polar’. Als er een Volvo Polar op die markt komt, dan kan de dodenmars ingezet worden. De Polar was een echte value for money uitvoering en was alleen leverbaar op de motoren met weinig vermogen. Voor minder dan 26 mille had je een stationwagon diesel met alle mogelijke opties. Tegenwoordig is dat bijna ‘Polo’-geld.

Succes

In 2004 was het dan echt afgelopen met de S40 en V40. De modellen werden opgevolgd door een nieuwe S40 en V50. Deze werden in samenwerking met Volvo ontwikkeld en waren gebaseerd op een C-segment auto (Focus) in plaats van D-segmenter. Ondanks dat ook die modellen zeer populair waren in Nederland, verkocht de S40/V40 een stuk beter. Alleen in Nederland werden er bijna 60.000 van verkocht.

Uitstekende marketing

Dan nu het slotstuk. Waarin we gezapig en meewarig mijmeren over het mooie verleden. De S40 is een bewijs dat premium niet alleen een marketingdingetje is. Dat je met slimme reclames mensen in een rotproduct kunt krijgen. De Mitsubishi Carisma is misschien wel de saaiste en meest gemiddelde aller tijden. 1.200 kg aan rijdende Ritalin. Als je beide modellen hebt gereden, herken je wel wat overeenkomsten. Zoals de meest rubberige en hakerige handbak ooit gebouwd. Maar het is knap hoe Volvo een internationaal succes heft gemaakt van een relatief eenvoudige auto.

De aanpassingen waren simpelweg een schot in de roos. Puike stoelen, comfortabel weggedrag, verzorgd interieur, rijke uitrusting en dat tijdloze uiterlijk. Met de opvolgers herhaalden ze dat recept nogmaals. Tegenwoordig bestaat dit marktsegment niet meer. Wil je een knappe sedan of wagon, moet je in een kolderieke XC40 stappen. Die is duurder, trager, krapper en minder tijdloos. Nieuwer is echt niet altijd beter.