Worden F1 bolides in de toekomst Trabi’s?

Het is goed mogelijk dat in ieder geval één technisch aspect van de Trabi wordt geadopteerd door de koningsklasse.





Helaas hebben we het dan niet over de glimmende wieldoppen, maar wel over een ander belangrijk onderdeel van de auto, namelijk de motor. Dat kloppend hart van de F1 bolide is al een tijdje punt van discussie, sinds de huidige motoren het licht zagen in 2014. Omdat ook de F1 mee moet in de vaart der volkeren werd onder bezielende leiding van Jean Todt besloten dat er kleine turbotorren geassisteerd door elektro-goodies moesten komen. En zo geschiedde. Sindsdien rijden Max Verstappen en kornuiten rond met mega-geavanceerde, muisstille V6-en in de staart.

Voor wat traditionelere F1 fans zijn de nieuwe krachtbronnen nog altijd een doorn in het oog. Ze maken zoals gezegd namelijk een stuk minder indruk op de trommelvliezen dan de jankende aggregaten van weleer. Ook bij de huidige eigenaren van de sport ligt dit issue niet lekker op de Amerikaanse maag, maar voor een deel zijn hun handen gebonden door de motorenfabrikanten. Zij willen de huidige koers graag doorzetten en dus blijft de motorenformule ook de komende jaren in principe gelijk.

Liberty Media hoopt echter dat er na 2025 wel ruimte komt voor nieuwe ideeën. Techneut Pat Symonds, bekend van Crashgate 2008 en inmiddels in dienst van de rechtenhouder, meent dat de F1 weleens gebruik zou kunnen gaan maken van tweetakt motoren. Je weet wel, die units die in de Sowjet-Unie gebruikt werden voor alle auto’s. Pat is fan:

I’m very keen on it being a two-stroke. Much more efficient, great sound from the exhaust and a lot of the problems with the old two strokes are just not relevant any more.

Heel vroeger werden er in de racerij ook tweetakt-motoren gebruikt, die in principe bij gelijke grootte meer power kunnen leveren. De mengsmering zorgde echter voor veel van de grauwheid die je zag in steden achter het ijzeren gordijn. Met moderne technieken zou deze uitstoot des doods echter veel minder een probleem zijn. Daarnaast zouden de tweetakts nog steeds gekoppeld worden aan hybride-techniek.

Een overgang naar volledig elektrische auto’s ziet Symonds niet zitten. Uit onderzoek zou volgens hem namelijk blijken dat elektrische raceauto’s over hun normale levencyclus uiteindelijk zo’n twee keer zoveel CO2 uitstoten als raceauto’s met een verbrandingsmotor, omdat de accu’s eerst geproduceerd moeten worden. Het zijn wat dat betreft net normale auto’s. Symonds ziet de verbrandingsmotor daarom niet per se verdwijnen uit de racerij, maar voorziet wel dat deze in de verre toekomst zal lopen op waterstof.

It might be that the next power unit we produce is the last one we do with liquid hydrocarbons. I think there’s a very high chance that there might still be an internal combustion engine but maybe it’s running on hydrogen.

Waarvan akte.