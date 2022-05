Speciale McLaren Senna XP is extravaganter dan een Pagani

Het kan dus wel. De speciale McLaren Senna XP is van binnen en buiten knotsgek

Ondanks dat McLaren een vrij oud merk is, bouwen ze pas sinds kort op grote schaal sportwagens voor de openbare weg. Hun eerste project was de MP4-12C. Deze auto was een rechtstreekse Ferrari 458 Italia-concurrent. De meest gehoorde klacht was dat de McLaren te klinisch, te steriel en te ingetogen zou zijn. Mensen met een supercar willen juist een uitbundig feestje op wielen.

De modellen na de MP4-12C werden dan vele malen heftiger. Denk aan de 650S, P1 en 620R. Het voorlopige hoogtepunt is de McLaren Senna XP. De McLaren Senna is in basis een P1, maar dan zonder hybride-techniek en een bizar koetswerk dat meer indrukwekkend dan mooi is.

Vierde XP van MSO

De McLaren Senna is van zichzelf al zeldzaam, met een maximum productieaantal van 500 exemplaren. Binnen die 500 stuks zijn er 4 speciale MSO XP-modellen. Er zijn er al drie onthuld, voor vandaag is het dus tijd voor de vierde editie, met recht een speciale McLaren Senna XP. De auto krijgt de bijnaam ‘El Absolute Triunfo’. De auto moet de overwinning van de GP in Mexico 1989 van Ayrton Senna luister bij zetten.

In dit geval is er gekozen voor een zeer opvallende kleurstelling voor het exterieur. De auto is weliswaar grijs, maar voorzien van rode, witte, groene én zwarte details. Tel daarbij dat de Senna van zichzelf al geen muurbloempje is en je hebt een van de meest opvallende McLarens ooit gebouwd.

Interieur speciale McLaren Senna XP

Maar het feestje gaat door met het interieur. Sterker nog, daar zijn ze bij MSO (McLaren Special Operations) helemaal losgegaan. Ook hier de bekende kleuren. Daarnaast is er groen carbon voor de instaplijsten, het dashbaord, middenconsole en racekuipen.

Ook een soort airbrush-esque tekening ontbreekt niet. Mooi? Dat moet je zelf bepalen. Uniek: dat sowieso! Daar was het allemaal om te doen met deze speciale McLaren Senna XP.

De XP-modellen zijn pre-productiemodellen van McLaren die omgebouwd zijn. Deze McLaren XP ‘El Absolute Triunfo’ was destijds de persauto van McLaren (afbeelding boven). De auto is helemaal opnieuw opgebouwd.

