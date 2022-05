BMW terugroepactie, koppelverlies en motorstoring

Autofabrikant BMW tuigt een terugroepactie op voor auto’s die plotseling koppel kunnen verliezen of in een motorstoring kunnen schieten.

Terugroepacties zijn er in alle soorten en maten. De meest bekende terugroepactie, tevens grootste ever, is de Takata airbag recall waar merken als Toyota, Mercedes en Nissan al jaren en jaren zoet mee zijn tot op de dag van vandaag. Het ging daarbij om zo’n 100 miljoen airbags die niet goed functioneerden, wereldwijd. Een enorme operatie dus.

Sindsdien is iedereen scherp op elke terugroepactie en weten consumenten dat je af en toe je auto terug moet brengen voor een recall. Meestal kan dat wachten tot de eerstvolgende beurt, maar af en toe heeft het meer haast.

BMW terugroepactie

Zo is nu BMW een keer aan de beurt. Wereldwijd moet het merk meer dan 61 duizend auto’s terug naar de garage roepen naar aanleiding van een softwarefout. Het gaat bij deze BMW terugroepactie om de X3, X4 en de 5-serie. Bouwjaren 2016 tot en met 2022 hebben te maken met de mislukte software-update die kan leiden tot koppelverlies en motorstoring.

Kapotte software

Wereldwijd moeten 61.714 auto’s naar de garage voor nieuwe software. Tot nu toe is er nog geen materiële of persoonlijke schade gemeld als gevolg van de falende software.

De Duitse site Automobilwoche meldt dat bij onze oosterburen 12.721 BMW’s terug moeten naar de dealer voor herprogrammering. De eigenaren die dat extra bezoekje aan de werkplaats mogen brengen worden actief door BMW benaderd.

De vraag hoeveel auto’s de BMW terugroepactie in Nederland betreft staat uit bij BMW Nederland.