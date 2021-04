Speciale Rollsen zijn speciaal (en bijzonder) - Autoblog.nl

Net zoals mijn zus zijn deze Speciale Rollsen heel bijzonder en heel zwaarlijvig.

Een Rolls-Royce is op zich zelf al een zeer bijzonder. Zowel in aanschaf als gebruik zijn de auto’s bijzonder prijzig. Logisch, een Rolls-Royce is immers een Cadillac onder de auto’s. Oh.

Maar ook onder Rolls-Royces heb je de bijzondere exemplaren. Nu zijn heel veel Rollsen al aangepakt door de Bespoke-afdeling. Dus een standaard Phantom is misschien wel het meest uniek. Maar ja, echt leuk is dat niet. Daarvoor moet je toch echt de portemonnee trekken.

Rolls-Royce laat vaak op diverse beurzen zien wat er allemaal mogelijk is, als mensen serieus geld uitgeven in de Rolls-Royce configuratie. Voor de Shanghai Auto Show 2021 hebben de dames en heren uit Engeland deze drie speciale Rollsen meegenomen:

Rolls-Royce Ghost Extended Urban Sanctuary

We beginnen met de Ghost. Dat is immers de instapper uit de range. In dit geval gaat het uiteraard om een verlengde versie, ofwel de Extended Wheel Base. Je ziet het niet meteen, maar de ‘Urban Sanctuary’ (vrij vertaald: bronstige bibliothecaresse) is voorzien van two-tone lak: Gunmetal Grey en Jubilee Silver aan de bovenzijde.

Dat valt niet direct op. De striping aan de zijkant (verf, geen stickers) is wel heel gewaagd: Lime Green. Deze moeten volgens Rolls-Royce denken aan de neo-lichten van Shanghai. De legende wil dat ze daar ook een Chin. Ind. Spec. Rest. De Gouden Muur hebben.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Mid-Century Modern

We gaan door met de foutste van het stel en dat is de Cullinan Black Badge Mid-Century. Deze kun je meteen herkennen aan het Black Badge pakket (alles van chroom is nu hoogglans zwart) en de pastelgroene lakkleur. Rolls-Royce noemt het ‘Segano Green’. Deze kleur moet de jaren ’50 en ’60 weer doen herleven.

Dan denk je onwillekeurig ook aan bont houtinleg. Dat is nu niet het geval, want overal zul je ‘Technical Fibre‘ aantreffen. Het is erg fraai, maar doet weinig traditioneel aan. De lichtgroene bekleding (Serenity Green) matcht lekker met de buitenkant.

Rolls-Royce Wraith Black Badge Pop Explosion

We eindigen met de gaafste en dat is de Wraith Black Badge Pop Explosion. Deze is ook voorzien van twee kleuren: GT Blue en Arctic White. het ziet er zeer bijzonder uit. Dat trekken de Britten uiteraard door naar het interieur.

Dat is namelijk Mascari Blue in combinatie met (wederom) Arctic White en Koi Red piping. De sterretjes in de hemel zijn nu ook rood. Het is natuurlijk te fout voor woorden, maar omdat het zo perfect is gedaan, is het weer gaaf.

Alle drie de speciale Rollsen staan nu te shinen in Shanghai.