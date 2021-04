Dit is de goedkoopste Volkswagen Amarok van Nederland - Autoblog.nl

De goedkoopste Volkswagen Amarok van Nederland is goedkoop. Wel met weinig opties en veel kilometers. Cool!

De Amarok is de grootste en stoerste Volkswagen die er is. Ja, er is een Touareg. Die werd echter per generatie een stukje geciviliseerder en softer. Op zich niet erg, het is nog altijd de beste SUV die het concern bouwt als je kijkt naar waar voor je geld, maar een werkpaard is het niet meer.

Daarom willen we graag even de aandacht vestigen op de goedkoopste Volkswagen Amarok van Nederland. Met ‘Nederland’ gaan we ervan uit dat de wereld niet groter is dan Marktplaats. Het is de meest basic Amarok die we ooit hebben gezien, legeruitvoeringen daargelaten.

Easyline

De witte pick-up komt uit 2012. Het is een echte bedrijfswagen-uitvoering. Dus zo min mogelijk opties en zoveel mogelijk kilometers. Deze Amarok is een zogenaamde ‘Easyline’. Die naam komen we alleen tegen bij hele kale Volkswagens. En deze Amarok doet zijn naam eer aan, dan. Aan de andere kan: airco, navigatie, cruise control, elektrische ramen en spiegels en centrale deurvergrendeling zitten er gewoon op.

















De 2.0 TDI motor is goed voor 165 pk, dus een slak is het zeker niet. De auto heeft instelbare vierwielaandrijving en een lage gearing, in combinatie met een handbak. Je kunt er in het terrein daadwerkelijk mee uit de voeten. Het is een import, in 2015 kwam ‘ie de grens over met een bescheiden km-stand van 150.000. In iets meer dan zes jaar is dat opgelopen tot 383.581 km.

















Prijs goedkoopste Volkswagen Amarok

Je kunt aan het interieur zien dat de auto goed gebruikt is, zonder dat er dingen stuk zijn. Aangezien mensen pick-ups gebruiken om vol te hangen sportuitlaten en chroomwerk, is deze kale Amarok bijna ontwapenend. Check dat stuur: dat is gewoon van rubber in plaats van leer! Dan de prijs van de goedkoopste Volkswagen Amarok van Nederland: 12.995 euro.

Interesse? Check hier de goedkoopste Volkswagen Amarok advertentie op Marktplaats!