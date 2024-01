Eindelijk! Elektrische Porsche Macan heeft een datum

Porsche heeft de datum bekendgemaakt waarop ze de elektrische Macan gaan onthullen.

Eindelijk, eindelijk. Aan al dat wachten komt een einde. Het heeft serieus lang geduurd. Eigenlijk had de Porsche Macan er als EV allang moeten zijn. De eerste volledig elektrische SUV van het Duitse automerk werd geplaagd door uitstel. In plaats van een half product op de markt te lanceren kozen ze er bij Porsche voor om de ontwikkeling door te trekken.

Elektrische Porsche Macan datum onthulling

Dat betekende geduld van de klanten, die ongetwijfeld met smart zitten te wachten op de volledig elektrische Macan. Aan al dat wachten komt nu een einde. Na een ellenlange periode van teasers en what not heeft Porsche bekendgemaakt dat ze op 25 januari het doek trekken van de volledig elektrische Macan. Dat is volgende week donderdag!

Recent poepte Porsche er nog een persbericht uit waarmee de ontwikkeling van de elektrische Macan nogmaals aan bod kwam. De EV komt op het gloednieuwe Premium Platform Electric (PPE) te staan. De komende jaren kunnen we meerdere elektrische Porsches en Audi’s op dit platform verwachten.

Hoewel Porsche nog het nodige geheim wil houden zijn er al een aantal zaken gecommuniceerd. Laten we eens opsommen wat we al weten over de volledig elektrische Porsche Macan, nu we een datum hebben.

500 kilometer WLTP actieradius

100 kWh accupakket, 95 kWh netto bruikbaar

800-volt laadstructuur

Tot 270 kW DC snelladen

11 kW AC laden

Meer dan 1.000 Nm koppel met Launch Control

Meer dan 613 pk (450 kW)

Daarmee zijn er al een aantal belangrijke cijfers gecommuniceerd. Het belooft een vrij complete EV te worden. Met lekker veel power, goede laadmogelijkheden en een acceptabele actieradius. De Porsche Macan EV heeft alles in zich om een succes te worden. Volgende week donderdag weten we je er alles over te vertellen.