Spofec Overdose Limited Edition is zeldzaam goed fout - Autoblog.nl

De Spofec Overdose Limited Edition is de Wraith zoals mensen ‘m daadwerkelijk kopen.

Er zit een verschil tussen het goede willen doen en dat het foute gebeurd. Het is echter de gelegenheid die het verschil maakt. Natuurlijk, als ondergetekende écht rijk zou zijn en een Rolls-Royce Wraith zou kopen, werd het een donkerrood exemplaar met vanilleleer en van dat lichte notenhout erin.

Maar ja, de kans dat ondergetekende (en 99,9% van de bevolking) een nieuwe Rolls kan configureren en aanschaffen is erg klein. Mensen die een dergelijke auto kunnen kopen, kiezen toch liever voor zwarte die vervolgens getuned gaat worden. Precies zoals je kleine neefje ‘m rijdt in GTA 5 (alleen heet ‘ie dan Enus Windsor, echt waar).

Widebody

De Spofec Overdose Limited Edition is een product van de Novitec Group. Spofec (Spirit Of Ecstasy, naar het beeldje van Rolls). Heel kort door de bocht, is het een getunede Wraith. Ze hebben er echter wel werk van gemaakt. Zo is de niet meer zo stijlvolle coupé voorzien van een widebody-kit, geheel gemaakt van koolstofvezel. Hierdoor is de Wraith 13 centimeter breder dan een standaardexemplaar.









De bodykit van Spofec Overdose Limited Edition is ontworpen en ontwikkeld door niemand minder dan Vittorio Strosek. Hij was in de jaren ’70 en ’80 werkzaam bij Koenig Specials. In de jaren ’90 (en vroege jaren ’00) had hij zijn eigen toko en nu helpt hij tuners met het creëren van bodykits.

Maar er zijn meer uiterlijke wijzigingen. De Spofec SP2-velgen zijn afkomstig van Vossen, maar speciaal voor Spofec gebouwd. De gesmede wielen meten 22″ in diameter. Voor zijn ze 9,5J breed (met 265/35 ZR 22 banden) en achter 10,5 J breed (met 295/30 22). Daarnaast is de Spofec Overdose Limited Edition 40 millimeter verlaagd dankzij een module die die luchtvering aanpast.





Motor Spofec Overdose Limited Edition

Dan het motortje, want ja: ook daar is aan gesleuteld. De 6.6 liter biturbo V12 staat af fabriek bijzonder mild afgesteld. Middels een N-TRONIC module stijft het vermogen naat 717 pk en het koppel naar 986 Nm. Dat koppel staat al te trappelen bij 1.800 toeren. Van stilstaand naar 100 km/u sprinten duurt nu slechts 4,2 in deze getunede Rolls met gechipte V12. Qua interieur kun je alles bestellen wat je maar wilt, zoals gewoonlijk.

De prijs voor de Spofec Overdose Limited Edition wordt niet vermeld. Wel meldt Novitec dat er maar 3 exemplaren gebouwd van gaan worden.

Uiteraard kun je je ongenoegen over deze auto uiten in de comments.