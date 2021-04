Verhoogde X1 25e flink verlagen. Waarom? - Autoblog.nl

Ja, je kan een X1 25e flink verlagen omdat het kan. Maar is dit een beetje nutteloos?

Het schijnt dat als je in een sportschool bent, er vrij weinig Lange Lummels Speciaal genuttigd worden. Het wordt namelijk als vrij contra-productief gezien om een hartverwarmende doch ader-dichtslibbende snack te nuttigen op het moment dat je je conditie wil verbeteren en afvallen. Dat klinkt op zich logisch.

Deze verlaagde BMW X1 is ook zo’n geval waarbij je denkt: is dit niet contraproductief? Voor de mensen die niet opgelet hebben bij de introductie het volgende. De BMW X1 (F48) is de compacte crossover van BMW. In feite is het een soort hoge 1 Serie met een hoger prijskaartje en meer prestige.

Zo ziet het eruit als je ‘m op de M Sport veren laat staan

X1 25e flink verlagen

Maar deze verlaagde BMW X1 25e is dus weer, eh, ja, lager. Het is het resultaat is op zich niet zo verkeerd. Bij H&R hebben ze zich enkel en alleen bezig gehouden met het verbeteren van de stance van de auto. Het is relatief subtiel gedaan en we kennen H&R als een leverancier van hoge kwaliteit. Dus het is minimaal net zo goed als OEM, vaak iets beter. De meeste veren van ABT worden bijvoorbeeld door H&R gebouwd. Het grootste effect bij deze X1 PHEV wordt bereikt met een setje verlaginsveren.

Deze veren zijn specifiek gemaakt voor de X1 25e. Dat betekent niet alleen een goede ‘fitment’, maar de manier waarop deze functioneert en is afgestemd op de dempers van BMW zelf. Dat is iets dat heel erg vaak vergeten wordt. De plug-in hybride wordt maar liefst verlaagd met 35 mm, zowel voor als achter. De prijs van de veren valt mee: 290,92 euro inclusief btw (19%, het is Duitsland), maar exclusief montage.

RH GT-velgen

Vervolgens zien we een setje nieuwe velgen. In dit geval gaat om de ‘RH GT Rad’ in het zwart. De maat wordt er niet bij vermeld, het lijkt 18 of 19 inch te zijn. De stance is aanzienlijk vebreterd door een setje spacers. Zowel voor als achter zijn er 11 millmeter dikke spacers gemonteerd. Het effect is wederom zichtbaar doch subtiel. De prijs voor een setje spacers is 90,29 euro.







Mocht je een lagere en beter sturende X1 zoeken, kun je ook nog kiezen voor een 1 Serie. En mocht je per se X1-geld willen stukslaan op een auto, een 3 Serie Touring is ook mogelijk.

Dit soort tuning komt overigens heel erg veel voor. Dermate vaak dat wij de vraag graag aan jullie stellen. Wie van jullie heeft er een SUV of crossover en denkt erna om ‘m te verlagen? We zijn serieus benieuwd! Laat het antwoord weten, in de comments!

Via: H&R Federn.