Spofec Cullinan Overdose is 1.050 Nm sterk monster - Autoblog.nl

Met de Spofec Cullinan Overdose maak je in elk geval een degelijke impressie bij de betere Duitse housebands.

Sommige dingen zijn heel erg fout, maar je komt er niet omheen. In de jaren ’90 was het de Duitse rave-band Scooter. Deze danceact met (uiteraard) geblondeerde Duitser aan het front was fouter dan fout. Stiekem zat het wel goed (catchy voornamelijk) in elkaar. Een snelwegrit met 250 km/u over de Autobahn is niet compleet zonder Endless Summer van Scooter op de stereo.

Spofec Cullinan Overdose

Deze Spofec Cullinan Overdose is een beetje van hetzelfde laken en pak. Kijk, toen Rolls-Royce de grote SUV uitbracht, wisten we allemaal dat de tuners ermee aan de haal gingen. Met name de Mansory-creaties zijn dermate wanstaltig dat het weer gaaf is. Dat is met dit exemplaar van Spofec iets minder het geval.

De basis is een Cullinan Black Badge. Dat is een type aankleding die speciaal op jongeren is gericht. Atleten en artiesten mogen er ook hip en luxe voor komen rijden, nietwaar? De Spofec Cullinan Overdose dankt zijn naam aan de gelijknamige bodykit. Deze is maar liefst 2,12 breed. Zonder spiegels! Dat is enorm. Hetzelfde geldt voor de velgen, die zijn gemaakt door Vossen Wheels en meten 24 inch in diameter. De bandjes eromheen zijn van het formaat 295/30 R24.











1.050 Nm!

Uiteraard is de auto ook verlaagd: maar liefst 40 millimeter ging de Spofec Cullinan Overdose naar beneden. Volgens zijn makers heeft de auto een sportievere wegligging. De auto is nu niet alleen ‘beter’ (alles is relatief) in de bochten, maar ook sneller in een rechte lijn. De motor is namelijk voorzien van een nieuwe N-Tronic ECU-module. Daarmee stijgt het vermogen met 107 pk en het koppel met 160 Nm.

Dat komt neer op 707 pk en 1.050 Nm! Daardoor knal je nu in 4,6 tellen naar de 100 km/u. Aan de topsnelheid is niet zoveel veranderd: die blijft begrensd op 250 km/u. Precies de goede snelheid om een Endless Summer van Scooter aan te zetten.