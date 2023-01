Spookrijder vlucht met baby op A2 voor de politie

Wat er allemaal wel niet gebeurt in Nederland, gisteren vluchtte een spookrijder met een baby aan boord…

Het zijn natuurlijk altijd de excessen die het nieuws halen, dat snappen we maar toch, af en toe vraag je je af: hoe dan? En vooral ‘Waarom, in hemelsnaam?”. In de categorie ‘dit kun je niet menen!’ hebben we er weer eentje voor je.

Daarvoor nemen we je mee naar Echt, een van de weinig gemeentes die zowel aan Duitsland als een België grenst. Op de markt in Echt waren gisteren twee mensen met een babbeltruc, een term die de politie gebruikt. Dat is een manier om andere mensen geld (of spullen) afhandig te maken. Bij een babbeltruc is er één persoon die het slachtoffer aan de praat houdt en een andere die geld of spullen steelt.

Babbeltruc

De beoogde slachtoffers maakten melding hiervan, waarop de politie kwam. SO far so good. De verdachten (lees, de oplichters, maar dat mag je niet zeggen) maakten de enige onjuiste beslissing: ze sloegen op de vlucht. Dat deden ze met de auto en daardoor lees jij er nu over op Autoblog!

De twee sloegen op de vlucht en dat resulteerde in een doldwaze rit. Het stel reed dwars door een wegafzetting heen, bijvoorbeeld. Ook haalde men rechts in. Daarbij reden ze ook recht over een rotonde. Als kers in de appelmoes gingen ze met hoge snelheid al spookrijdend de A2 op.

De politie vond het wel welletjes en staakte de achtervolging. Dat doet de politie wel vaker, om het risico op een ongeluk te verkleinen. Dit soort lui lijken niet echt geschikt om goede beslissingen te maken en een met politieauto’s gevulde achteruitkijkspiegel gaat daar waarschijnlijk niet bij helpen.

Spookrijder vlucht voor politie MET baby

Dat wil overigens niet zeggen dat de politie hen met rest liet, integendeel. Andere agenten kwamen het vluchtende stel verderop op de snelweg tegen. De bestuurder van de auto stopte en de probeerden te voet te vluchten. Iets dat mislukte. Zowel hij als zijn vrouwelijke bijrijdster (een 20 jarige dame uit Ierland) werden meegenomen naar het politiebureau.

Tot grote schrik van de politie bevond er zich een dreumes op de achterbank, zonder gordel om. Het kleine kind os overgedragen aan Crisisdienst Jeugd, want in de cel met een van de ouders is niet mogelijk. Daarbij is het vrij duidelijk dat deze twee mensen niet heel erg verantwoordelijk met een baby omgaan, dus is het wellicht beter zo.

De politie is op dit moment aan het onderzoeken wat er nu allemaal precies gebeurd is.

Via: Nu.nl