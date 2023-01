Autoblog Spot van de Week: Porsche 911 Dakar

De allereerste 911 Dakar is op Autoblog Spots verschenen en hij is lekker smerig, zoals het hoort.

Het was zo’n beetje de laatste niche die nog niet opgevuld was: de off-road sportwagen. Er zijn al wel diverse partijen geweest die een off-road 911 hebben gebouwd, maar nu is er eindelijk een officiële 911 Safari. Die heet 911 Dakar.

De 911 Dakar is onthuld in november en we kunnen nu het eerste exemplaar op Autoblog Spots verwelkomen. Deze is gespot in Zell am See. Die naam doet wellicht een belletje rinkelen, want daar wordt jaarlijks een van de coolste autoevenementen georganiseerd: de GP Ice Race. Althans, dat is de bedoeling.

In 2020 kon het evenement niet doorgaan vanwege corona en dit jaar is de GP Ice Race wederom afgelast. De reden is deze keer het weer. Het heeft niet hard genoeg gevroren om met auto’s over het ijs te scheuren. Geen ijspret dus, dit jaar.

Ook al gaat het feest niet door, een aantal autoliefhebbers is alsnog richting Oostenrijk getrokken. Zodoende is er toch nog het een en ander te zien in Zell am See. Waaronder dus deze 911 Dakar.

De eerste klantenauto’s moeten nog geleverd worden, dus dit is een exemplaar van Porsche zelf. Dat kun je ook zien aan het kenteken. Het feit dat een van de organisatoren van de GP Ice Race Ferdi Porsche heet, heeft daar misschien iets mee te maken.

Deze 911 Dakar is uitgevoerd met het ‘Rallye Design-pakket’. Deze gratis optie houdt in dat je de legendarische Rothmans Roughroads-livery krijgt. Je kunt ook nog kiezen uit een drietal andere liveries, maar dan moet je wel bijlappen.

In motorisch opzicht is de 911 Dakar een Carrera GTS. Dat betekent 480 pk en 570 Nm koppel. De Dakar is ook bijna net zo snel als een Carrera GTS, met een sprintje van 0 naar 100 km/u in 3,4 seconden. Het zwakke punt is de topsnelheid: die is vanwege de banden begrensd op 240 km/u.

Voor een bezoekje aan Oostenrijk in de winter is dit natuurlijk dé ideale 911. Helaas kon de auto niet in actie komen op een bevroren meer, dus dat hebben we nog te goed. Volgend jaar is er vast weer een GP Ice Race. Mits er geen nieuwe pandemie is of de aarde teveel is opgewarmd.

Spotter @b088y heeft met deze spot een mooie primeur te pakken én de Spot van de Week. Hij krijgt daarom een lekker warme Autoblog-muts thuisgestuurd. Volgende week zondag is er wederom een nieuwe aflevering. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!