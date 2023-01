Grote elektrische Alfa Romeo op komst

Jij wist tot voor kort niet dat je een grote elektrische Alfa Romeo nodig had, maar nu wel. Goed nieuws: hij komt!

De wederopleving van Alfa Romeo is zeker niet mislukt, maar een beetje extra impuls kan zeker geen kwaad. De Giulia en Stelvio doen het nog niet eens zo heel erg slecht. Zeker niet als je er rekening mee houdt dat niet-Duitse premiummerken het bij voorbaat moeilijk hebben. Volvo is uiteraard een succesvolle uitzondering, maar in vergelijking met bijvoorbeeld Jaguar doet Alfa het niet eens zo verkeerd.

Er is net een nieuwe crossover, de Tonale, maar er is meer nodig. Alfa Romeo wil voornamelijk buiten Europa groeien. Het is de bedoeling dat de afzet buiten De Oude Wereld zal stijgen met 40% in 2030. Dat laat Alfa Romeo-CEO Jean-Philippe Imparato weten aan Automotive News Europe. Met name de Verenigde Staten is een heel belangrijke markt.

Nieuw model boven de Giulia

Een belangrijk model zal een grote elektrische Alfa Romeo zijn. Dat is een model dat boven de Stelvio en Giulia gepositioneerd zal worden. Het zal geen klassieke sedan zijn, zoals de Alfa Romeo 166 dat destijds was. Nee, uiteraard is het een crossover. Imparato haast zich er wel bij te zeggen dat het een ander type crossover zal zijn. Volgens de Alfa-honcho zijn crossovers desastreus voor de actieradius van een EV.

De nieuwe grote elektrische Alfa Romeo zal dus nét voldoende een crossover zijn om dat publiek tevreden te stemmen, maar qua rijdynamiek en lijnenspel moet het meer richting een reguliere auto gaan. Het klinkt een beetje als een soort Jaguar I-Pace, maar dan van Alfa. Of een elektrische BMW 6 Serie Gran Turismo. Het zal sowieso een E-segment auto worden. Ons deed de omschrijving erg denken aan de Alfa Romeo Visconti concept uit 2004 (zie alle afbeeldingen op deze pagina). Iets hoger dan een sedan, maar zeker geen terreinwagen-achtige.

Komst grote elektrische Alfa Romeo

In 2024 komt de Alfa Romeo Brennero, een crossover onder de Tonale. In principe lijkt dat dus een Alfa-versie te worden van de Jeep Avengee, DS 3 Crossback, Opel Mokka en Peugeot 2008. voor 2025 verschijnt de eerste ‘pure’ elektrische auto van Alfa. Met puur bedoelen we: er zal geen versie zijn met verbrandingsmotor.

Vanaf 2027 zullen alle Alfa Romeo’s elektrisch zijn. Maak niet de vergissing door te denken dat dat saaie en trage auto’s zullen worden. Alfa Romeo’s zullen tussen de 350 pk en 800 pk krijgen. De Quadrifoglio’s zelfs tot 1.000 pk. Wat je ermee moet? Geen idee, maar snel gaat het wel.

Wanneer de grote elektrische Alfa Romeo komt, is ook bekend. De auto staat gepland voor 2027. Net als alle andere merken van de Stellantis-groep krijgt Alfa Romeo 10 jaar om zich te bewijzen. Het zal dus zeker ‘erop of eronder’ worden voor het Italiaanse merk.

