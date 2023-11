VDL-topman Wim van der Leegte overleden

De man achter VDL, Wim van der Leegte, is vannacht op 76-jarige leeftijd overleden.

Een grootheid in de Nederlandse auto-industrie is niet meer onder ons. Op de nacht van 18 naar 19 november is Wim van der Leegte onverwacht overleden. Waaraan, dat is nog niet bekend. Wel is bekend dat VDL (weet je ook gelijk dat VDL staat voor Van Der Leegte) één van de Nederlandse grootheden is op autogebied, maar ook op bus- en vrachtwagengebied.

VDL begon als een metaal- en constructiefabriek, opgericht door de vader van Wim. Wim begon al op jonge leeftijd te helpen in de fabriek en deed dan ook in 1966 stage bij zijn vaders bedrijf voor de HTS. Vader Pieter van der Leegte raakte overwerkt en op 19-jarige leeftijd werd Wim van der Leegte de baas van het bedrijf. Saillant detail is dan dat Wim de opleiding even laat varen, maar in 2004 alsnog afstudeert. Op 57-jarige leeftijd!

Onder leiding van Wim van der Leegte kan het failliete DAF Bus weer tot leven en nam VDL ook nog de busbedrijven Bova en Berkhof Jonckheere Group over. Wie goed heeft opgelet weet dat een populair bustype in Nederland werd verkocht onder de naam VDL Berkhof Ambassador. VDL heeft ook nog delen van Philips overgenomen en zoals bekend nam VDL ook nog NedCar in Born over om VDL NedCar op te richten.

VDL NedCar nam de toko over in 2012, toen Mitsubishi daar nog auto’s bouwden. Van de Carisma, weet u nog? Opvallend genoeg betekent dit dat VDL eigenlijk enkel maar BMW heeft gehad als klant, alvorens BMW stopt met de X1 en MINI Countryman hier bouwen vanaf heden. Toch heeft de tienjarige deal met BMW VDL NedCar door weer en wind laten scoren.

Wim van der Leegte trad in 2016 terug als bedrijfsleider en zijn zoon Willem van der Leegte neemt sindsdien die rol op zich. Gewoon omdat het tijd was, niet vanwege gezondheidsredenen. Zoals gezegd is dan ook nog niet (publiekelijk) bekend waaraan Wim van der Leegte aan is overleden. Hij werd 76 jaar.