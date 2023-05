Autoblog Spot van de Week: Ferrari F12 Novitec N-Largo S

In de categorie ‘auto’s die je niet verwacht op de parkeerplaats van de Lidl’: een F12 Novitec N-Largo S.

Mocht je een extra brute Ferrari F12 willen, dan kun je natuurlijk voor de F12tdf gaan. Die zijn alleen krankzinnig duur. Voor een F12tdf betaal je vandaag de dag dik boven de miljoen. Een Novitec F12 is daarom een interessant alternatief. Vrijwel net zo snel en nog bruter qua looks en geluid.

Met een Novitec F12 maak je overal indruk (zelfs in Dubai of Monaco), maar zeker op de parkeerplaats van de Lidl in Veenendaal. Dat is waar @boike dit Nederlandse exemplaar tegen het lijf liep. De eigenaar is dus heel gewoon gebleven.

Wat je hier ziet is een F12 Novitec N-Largo S. Die laatste letter betekent dat de auto nog extremer is dan de ‘normale’ F12 N-Largo waar Novitec eerder mee op de proppen kwam. En dat was al niet bepaald een muurbloempje.

Met de bodykit is de F12 maar 14 centimeter breder geworden en ook ligt de auto 4 centimeter dichter bij het asfalt. Is dat niet een beetje onpraktisch in Nederland? Jawel, maar gelukkig is de rijhoogte met een druk op de knop aan te passen. De breedte dan weer niet, dus in een krappe parkeergarage is het even opletten.

Een tekort aan vermogen is nooit iets waar de F12 last van had, maar toch heeft Novitec er nog een schepje bovenop gedaan. In plaats van 740 pk heeft deze N-Largo 781 pk. Daarbij heeft deze auto 722 Nm koppel, wat meer is dan de F12tdf.

Die extra power is leuk, maar het verschil in beleving zal ‘m vooral in de uitlaat zitten. Een Novitec F12 N-Largo is namelijk een van de meest krankzinnig klinkende auto’s die op de openbare weg rondrijden. Dat krijg je helaas niet mee op de foto’s, dus check vooral even de onderstaande video, waar in deze specifieke auto te horen is.

Exclusief is de F12 N-Largo S ook, want Novitec heeft deze kit gelimiteerd tot 11 stuks. Dat is slechts genoeg voor één voetbalteam. Het bijzondere is dat er maar liefst drie op Nederlands kenteken staan. Dat kan twee dingen betekenen: of er zijn er stiekem meer dan 11, of Nederland is gewoon een hele goede afzetmarkt voor Novitec.

Hoe dan ook: dit is een hele bijzonder spot, zeker op de parkeerplaats van de Lidl. Daarom verdient @boike een Autoblog-pet of -muts met zijn spot.

Video: ExoticCarspotters