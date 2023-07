Eindelijk 70% extra vermogen met drie jaar garantie

70% extra vermogen én drie jaar garantie. Dat klinkt als een topdeal!

De nieuwe Ford Mustang is een van de tofste auto’s van het moment. Het is een van de laatste der mohikanen met achterwielaandrijving, een atmosferische V8 en een handgeschakelde transmissie.

Op dit moment is het topmodel de Mustang GT met een 5.0 V8. We weten allemaal dat er nog een dikkere GT500 wellicht een GT350 aankomt. Maar tot het zover is, kun je met deze creatie je geluk op. De auto heet de Hennessey H850. De Texaanse tuner heeft een compleet pakket voor de Mustang.

70 procent extra vermogen

De V8 krijgt een enorme mechanische compressor, grotere injectoren, verbeterde air-intake en een nieuwe ECU. Het resultaat? 350 pk EXTRA. In totaal levert deze V8 850 pk af op de krukas. Het koppel bedraagt 884 Nm. Qua transmissie kan je kiezen tussen de tientraps automaat (die Ford zelf bouwt) of een handgeschakelde zesbak (van Tremec).

Maar het is niet alleen meer vermogen en koppel, je krijgt ook nieuwe side skirts, een splitter aan de voorkant en een spoiler op de achterzijde. Al deze onderdelen zijn van koolstofvezel gemaakt. Verder zijn er stickers, waardoor je auto nog harder loopt. Voor een lager onafgeveerd gewicht zijn er gesmede velgen aanwezig op de Hennessey 850.

Wel garantie, geen wegligging

Wat het doet met de prestaties, dat zeggen ze bij Hennessey niet. Dit is niet onaardig bedoeld naar Hennessey, maar we verachten dat heel veel andere tuners een soortgelijk pakket gaan aanbieden met soortgelijke vermogens. Waar Hennessey zich wel mee onderscheidt, is de garantie. Je krijgt drie jaar of 36.000 mijl garantie.

Waar we ons ook een beetje zorgen over maken is de rest van de auto. Het is immers duidelijk dat het niet moelijk is om 850 pk in een auto te lepelen. Op de velgen na is er niets aan gedaan om het weggedrag of remgedrag aan te passen.