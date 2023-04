Mercedes-Maybach EQS SUV is extreem luxe

En de Mercedes-Maybach EQS SUV is nog behoorlijk snel ook!

Elektrisch rijden is niet alleen minder schadelijk voor het milieu, het biedt ook andere voordelen. Denk aan een directe gaspedaalrespons, koppel dat vanaf 0 toeren klaar staat en een stil interieur. Daarbij kun je ook morele superioriteit over je buurman etaleren want jij rijdt wel elektrisch (omdat dat lease-technisch handig was, maar dat zeggen we er even niet bij).

In het geval van de Mercedes-Maybach EQS SUV heb je de meest luxe en corpulente elektrische SUV die je kunt krijgen. Het is de derde Mercedes-Maybach op basis van een Mercedes-Benz, na de S-Klasse en GLS. Het is de eerste elektrische productie Maybach.

Mercedes-Maybach EQS SUV

Uiteraard zijn alle Maybach-attributen aanwezigen. Denk aan de ‘grille’ met verticale ‘spijlen’. Uiteraard is er extreem veel chroom gebruikt en is een two-tone koetswerk mogelijk. Oh, en natuurlijk ontbreken de obligate putdeksel-wielen niet. Ze meten in dit geval 22 inch en er zit nog best wat rubber om de velgen. Dit zijn gewoon heel erg grote wielen onder een enorme auto.

Qua prestaties zit het wel snor, want je kracht het dikste van het dikste. Het begint namelijk bij de Mercedes-Maybach S680. Deze heeft 650 pk en een koppen van 950 Nm tot zijn beschikking. Daarmee kun je in alle rust, reinheid en regelmaat naar de 100 km/u sprinten in 4,4 seconden.

De Mercedes-Maybach EQS680 maakt zijn debuut op de Shanghai Motor Show (net als de Smart #3 bijvoorbeeld). De Chinese versie heeft overigens iets minder vermogen: 630 pk. De batterij is hoogstwaarschijnlijk de 107.8 kWh-unit uit de andere Mercedes EQS-modellen. Qua range moet je denken aan 600 km volgens WL te P.

First Class

Het is in elk geval allemaal meer dan voldoende. De Mercedes-Maybach EQS SUV is vooral bedoeld als ultra-luxe limousine om je in te laten rijden. Dit is zo’n auto waarbij je aan alles kunt laven. In plaats van een achterbank, zijn er twee zetels. Uiteraard is alle luxe aanwezig en meer. Optioneel kun je kiezen voor het First Class Seating pakket, waarbij je een middentunnel hebt tussen de stoelen.

Bij dit soort auto’s lijkt de elektrische aandrijving perfect te passen. Deze is stil en heeft geen trillingen. En och, die paar kilogrammetjes van het accupakket maken bij een grote luxe SUV minder uit dan bij een sportwagen. Nu is het wachten op de Mercedes-Maybach EQS in limousine-vorm. Dat lijkt ons een nog betere combinatie. Wanneer de Mercedes-Maybach EQS SUV bij de Mercedes-dealer staat, is nog niet bekend.

Meer lezen? Dit zijn de 11 duurste auto’s van Marktplaats!