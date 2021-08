SQ5 met 385 pk heeft nog altijd gekke uitlaten

Waarom doen ze dat? Ook deze Audi SQ5 Sportback met 385 pk heeft nog die vreemde uitlaten.

De Audi SQ5 is een klein succesje voor Audi. Relatief gezien is het model behoorlijk succesvol. De coombinatie van een middenklasse crossover en een flinke turbodiesel is met name in Duitsland, Oostenrijk en met name Zwitserland erg gewenst. In dat laatste land zie je ze met bosjes rijden.

Op zich ook wel terecht, want je hebt een prettig totaalpakket met uitstekende prestaties, een gunstig verbruik, ruimte op de achterbank voor de kinderen en en hoge instap. Inmiddels zitten we op de faceliftversie van de tweede generatie en is er zelfs een Sportback versie leverbaar (voor mensen met een hekel aan hoofdruimte achterin). Een opvolger staat (voorlopig) nog niet in de startblokken, dus wellicht dat je je auto naar ABT Sportsline wel brengen.

760 Nm

Ze tillen de auto net eventjes naar een hoger niveau, op de rijhoogte na da dan. Het laatste product van de tuners uit Allgau is de ABT Sportback SQ5. Gezien de kop ‘SQ5 met 385 pk’ is het geen verrassing hoe sterk deze sportieve Q5 is: 283 kW. Dat is een stijging van 44 pk. Het koppel stijgt van 700 Nm naar 760 Nm. Dat is met behoud van garantie en CO2-uitstootcijfers. Uitstoot van zo’n TDI-tje schijnt tegenwoordig een dingetje te zijn.













Prestaties SQ5 Sportback met 385 pk

Volgens ABT kun je nu van 0-100 km/u accelereren in minder dan 5 seconden. Standaard doe te gewone SQ5 (met 341 pk) dat in 5,1 seconden overigens. Ook de wegligging is naar een hoger plan getild. Dit hebben ze gedaan door de ABT SQ5 te verlagen. Ze zijn ontwikkeld voor ABT en je kan de hoogte instellen. De minimale verlaging is 35 mm, de maximale verlaging is 60 millimeter. Dat lijkt heel erg veel, maar een SQ5 staat relatief hoog op de poten. Er is dus wat meer ruimte verlaging ten opzichte van een S4 of S5 bijvoorbeeld.

Daarnaast kun je ook opteren voor een setje lichtmetalen. In dit geval is er gekozen voor 21 inch hoogglans wielen in ABT HR-design. Als je wilt, zijn er ook andere mogelijkheden voor jouw SQ5 of SQ5 Sportback. Het enige dat een beetje wringt zijn de uitlaten. Vroeger had de SQ5 opmerkelijk ‘aluminium lijnen’ in de bumper die uitlaten moest suggereren. Nu is er gekozen voor 4 ronde uitlaatvormige plastic rondjes. Voorheen had ABT ook daar een oplossing voor, hopelijk komt dat ook beschikbaar in de vorm van sportuitlaat voor deze SQ5 met 385 pk.

De Audi SQ5 met 385 pk kun je samen stellen in de configurator van ABT.