Stabiele Model Y scoort BRILJANT in elandtest

Er zijn telkens minder redenen om geen Tesla te kopen. De stabiele Model Y doet het uitstekend.

Over een jaartje of 50 zullen we wellicht gaan begrijpen welke invloed Tesla heeft gehad op de autoindustrie. Ja, wij houden van mooie motortechniek, snaarstrakke handling en fraaie koetswerken. Maar de impact van Tesla valt simpelweg niet te ontkennen. Uiteraard zijn er altijd kanttekeningen (afwerking, bouwkwaliteit, de Tweets van Elon, Fansla’s), maar dat worden er telkens minder.

Onlangs behaalde Tesla een ‘Ringrecord met een volkomen standaard Model S Plaid. Vandaag is het even tijd voor wat liefde en en aandacht voor de Model Y. Dat model scoort namelijk briljant in de elandtest.

83 km/u

Het befaamde KM77 onderwierp de populaire elektrische crossover aan de test. In principe is de Model Y een hoge versie van de Model 3. Dat betekent dat het zwaartepunt ietsje hoger ligt en de auto iets minder stabiel zal zijn in een elandtest. Men begon met testen op een snelheid van 73 km/u. Dat ging dermate goed, dat de Spaanse testers het ‘gas’-pedaal iets verder intrapten.

De behaalde snelheid was precies 83 km/u. Men probeerde nog harder te gaan. Bij een snelheid van 84 km/u raakte men nét een pionnetje. In tegenstelling tot de BMW M4 die laatst werd getest, heeft de Model Y veel meer last van onderstuur. Logisch, het gewicht ligt nu eenmaal veel hoger en een hoger gewicht resultaat in gewicht dat naar buiten wil, resulteert in onderstuur.

Stabiele Model Y was wel een ‘Performance’

Maar we moeten de Model Y (een massaproductie medium crossover) niet vergelijken met een prijze hardcore sportcoupé. In vergelijking met de Model 3 scoorde de Model Y exact hetzelfde. In beide gevallen werd er trouwens getest met een ‘Performance’-model, dus met de grotere velgen en plattere banden.

Maar het is niet dat die modellen significant anders zijn. Dus ook met de gewone Model Y zul je met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid prima door de elandtest heenkomen.

Via: Carscoops.