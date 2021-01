Volkswagen Groep wacht boete na missen van CO2-doelstelling - Autoblog.nl

VAG heeft het niet voor elkaar gekregen om te voldoen aan de CO2-doelstelling van de EU. Het gevolg is een dikke vette boete voor de Volkswagen Groep.

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat autofabrikanten die auto’s leveren in de EU aan strenge milieueisen moeten voldoen. Doen ze dit niet, dan volgt er een boete. Het is een tactiek van de Europese Unie om ervoor te zorgen dat fabrikanten zo snel en zoveel mogelijk meer EV’s gaan maken.

Volkswagen Groep boete

Niet alleen volledig elektrische auto’s, maar ook plug-in hybride modellen helpen daarbij. Al is laatstgenoemde niet dé manier, want zo’n PHEV stoot nog altijd CO2 uit natuurlijk. De eis van de EU was dat fabrikanten onder de 95 gram CO2 moesten komen. Een snoeiharde eis, wat ook tot enige creativiteit heeft geleid onder fabrikanten. Er werden allerlei constructies opgezet om onder die 95 gram te kunnen komen. Eén van die constructie is een samenwerking op papier aangaan met autobedrijven die voornamelijk elektrische auto’s maken. In het geval van Volkswagen was dat een samenwerking met onder meer Aiways, London EV Company (LEVC) en SAIC Motor (MG). Helaas voor de Volkswagen Groep is het ze niet gelukt en nu wacht hen een boete.

De boete zal naar verwachting rond de 100 miljoen euro uitkomen. Geld dat ze bij VAG liever in hun zak hadden gehouden. De boete valt nog mee en dat komt omdat het autoconcern slechts 0,5 gram boven de eis zit. Volkswagen had zelf wel gewoon schone auto’s in het gamma, maar concernleden Seat en Skoda voldeden niet aan de eis. Ze trokken het gemiddelde omhoog waardoor VAG boven de 95 gram uitkwam.