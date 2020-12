Bedrijfsauto van het Jaar 2021 is bekend! - Autoblog.nl

De Bedrijfsauto van het Jaar 2021 is bekend! Welke Van Ohne Ramen is het beste volgens de jury?

Het wordt weer tijd om de balans op te maken. Wat is het beste nummer aller tijden? Wat is de beste auto van het jaar? Hebben we teveel in upgrades voor onze duurtesters gestoken en wat wordt de Autoblog auto van het jaar 2021?

Voortvluchtige mariniers

Maar we trappen af met de Bedrijfsauto van het Jaar 2021. Stel, je bent onderdeel van een groep voortvluchtige mariniers die als huurlingen door het land zwerven. Dan wil je dat natuurlijk doen in een bedrijfsauto. Die zijn minder opvallend en je zit lekker uit het zicht.

4 maal Bedrijfsauto van het Jaar 2021

Speciaal voor hen hebben we uitstekend nieuws, want er zijn maar liefst 4 winnaars van de titel Bedrijfsauto van het Jaar 2021!

Citroën ë-Jumpy

Opel Vivaro-e

Peugeot e-Expert

Vauxhall Vivaro-e

Jazeker, vier winnaars. Dat is heel erg handig voor sommige bedrijfsauto klanten. Want als je in een groep van vier voortvluchtigen bent, kan ieder in zijn eigen weg kiezen om te vluchten voor boze generaals. Ofzo.

Andere genomineerden Bedrijfsauto van het Jaar 2021

Het kwartet elektrische busjes won de titel Bedrijfswagen van het Jaar 2021, ondanks flinke concurrentie. Er waren namelijk nog drie genomineerden voor de prestigieuze titel. De Ford Transit Active & Trial, Mercedes-Benz Vito en Mercedes-Benz eSprinter waren de andere kanshebbers.

Belangrijke aspecten

De PSA-drieling won de titel Bedrijfsauto van het Jaar 2021. Voornamelijk vanwege twee belangrijke aspecten volgens de jury. De TCO (Total Cost of Ownership) is erg laag. Daarnaast is het de eerste elektrische bus die meer dan 300 km op een accu kan komen, wat voor veel bedrijfswagens meer dan voldoende is.

Daarmee is het kwartet het eerste écht goede alternatief, aldus de kundige jury die de titel al sinds 1992 uitgereikt wordt. Het is nu voor de zesde keer dat Peugeot/Citroen deze titel in de wacht slepen. Want voor Opel is het pas de derde keer. Wel werd de Opel Vivaro al eens eerder ‘Bedrijfsauto van het Jaar’.