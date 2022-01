Steeds meer Amerikaanse schadeauto’s in Europa

Da’s een nadeel van tweedehands auto’s importeren. De kans dat er schadeauto’s tussen die import zitten is ook groter.

De import van Amerikaanse auto’s naar Europa zit flink in de lift. Uit cijfers van Carfax blijkt dat er in 2015 nog ruim 90.000 auto’s uit de VS naar Europa gehaald werden, in 2019 waren dat er al ruim 340.000. Een groei van bijna 280 procent dus. Je moet wat, als je geen nieuwe auto’s kunt krijgen door bijvoorbeeld het chiptekort.

Maar aan die medaille zit zoals altijd ook een keerzijde. Want tussen die ruim 340.000 Amerikaanse importauto’s, zitten er ook steeds meer met een schadeverleden. En om heel eerlijk te zijn, het is een stuk erger dan wij dachten. Het grootste deel van de Amerikaanse import is namelijk een risico, aldus Carfax.

Met bijna iedere auto is wel iets (flink) mis

Tot 2015 was er met ongeveer de helft van de Amerikaanse import iets aan de hand. Het gaat ver om die meteen als schadeauto’s te betitelen, maar er kleefde wel een risico aan. Anno 2021 was dat vele malen erger. Ongeveer 90% van alle auto’s die vanuit Amerika hierheen kwamen, hadden 1 of meerdere (ernstige) mankementen.

Carfax waarschuwt dan ook expliciet: Iedereen die in Europa een auto koopt die uit de VS komt, kan er bijna van uitgaan dat die auto onderliggende schade of serieuze problemen heeft. Dat is me nogal wat, niet?

Wie wil die Amerikaanse schadeauto’s hebben?

Ha, ik ben jullie voor. Jet Cars uit Rotterdam heeft er vast wel een paar staan, plus 50 piek voor de velgen. Nee, even serieus, die beschuldiging is natuurlijk een geintje, in elk geval niet hard te maken door ons. Maar wie wil ze dan wel hebben?

Dat zal je niet verbazen, de meeste Amerikaanse schadeauto’s gaan naar het oosten van Europa. Het gros wordt in Georgië verkocht, in 2019 werden daar 160.000 auto’s van Amerikaanse origine geïmporteerd. Duitsland voerde die auto’s ook gretig in, maar stopte daar eigenlijk bijna helemaal mee toen bekend werd dat deze auto’s zo vaak problemen hebben.

In Nederland loop je weinig risico

De meeste importauto’s in ons land zijn namelijk geen Amerikaanse schadeauto’s. Die komen voornamelijk uit Duitsland en iets minder vaak uit Frankrijk of België. Toch loont het dus wel de moeite om bij een importauto goed na te gaan of de historie klopt. Voor je het weet zit je opgezadeld met een ouwe Amerikaanse schadebak die eerst naar bijvoorbeeld Litouwen is gegaan en via Duitsland naar ons.

Mocht je dan tóch perse een auto uit Amerika willen importeren, ga dan zelf aan de slag. Je kunt beter op je eigen kunde en inzicht vertrouwen, dan op dat van een shabby tweedehands autoverkoper, niet?