Porsche zet (zelfverzonnen) nieuw wereldrecord met de Taycan

Records zijn er om verzonnen te worden, is de nieuwe filosofie van Porsche.

Porsche heeft een nieuwe hobby: wereldrecords verbreken. Dat klinkt misschien heel moeilijk, maar dat valt mee. De kunst is namelijk gewoon om een record zo specifiek mogelijk te maken. Dat is lekker makkelijk scoren. Het moet natuurlijk nog wel een beetje indrukwekkend zijn, anders kom je niet in het Guinness Book of World Records.

De Porsche Taycan heeft op deze manier al verschillende records gevestigd. De langste drift met een elektrische voertuig? 210 rondjes met een Porsche Taycan. De hoogste snelheid in een gebouw? 165 km/u met een Porsche Taycan.

Nu heeft Porsche weer wat nieuws verzonnen. Ze hebben namelijk een record gevestigd voor ‘het grootste hoogteverschil met een elektrische auto’. Als je dus een Porsche Taycan koopt kun je toch maar mooi zeggen dat deze auto drie Guinness World Records op zijn naam heeft staan.

We vermoeden dat er weinig andere pogingen zijn gedaan, dus wat dat betreft kan Porsche zelf bepalen hoe hoog de lat is. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat volgend week iemand het record weer verbreekt.

Een maximaal hoogteverschil bereiken is niet alleen een kwestie van hoog eindigen, maar ook een kwestie van laag beginnen. Het startpunt was daarom in een mijn, op 540,8 meter onder zeeniveau. Dan konden ze ook meteen bekijken waar de grondstoffen van de accu vandaan kwamen.

Vanuit de mijn in Michigan reed de Taycan vervolgens naar de top van de welbekende Pikes Peak. De eindbestemming was op 4.302 meter hoogte. Daarom is het totale hoogteverschil 4.842,97 meter.

Hiermee heeft Porsche overigens NIET het hoogterecord voor elektrische auto’s te pakken. Dat staat op naam van de Chinese NIO ES8. Die reed in Tibet naar een hoogte van 5.715,28 meter. Porsche vond het blijkbaar teveel moeite om daadwerkelijk een wereldrecord te verbreken, dus daarom hebben ze maar wat nieuws verzonnen.