Steeds meer mensen dragen geen gordel in de auto

Het zal je verbazen, maar het aantal mensen dat een gordel overbodig vindt is toegenomen. Zou het door dat filmpje van Gideon van Meijeren komen…?

Wel of je niet gordel omdoen in de auto zou in principe geen groot dilemma moeten zijn. Het nut van een gordel is de afgelopen 60 jaar wel bewezen. En als je niet overtuigd bent van de veiligheid, dan draag je wel een gordel om van die vervelende piepjes af te zijn.

Toch zijn er mensen die hun leven willen riskeren om zich maar niet te hoeven ingespen. Sterker nog: dit aantal is toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de politie deelt. Waar er vorig jaar in de eerste vier maanden 7.940 mensen bekeurd werden vanwege het niet dragen van een gordel, waren dat er dit jaar 11.414.

De politie vindt dit begrijpelijkerwijs een zorgwekkende ontwikkeling. “Geen gordel dragen vergroot bij een ongeval de kans op letsel enorm. Zo’n gordel kan je leven redden. Daarom letten we ook nadrukkelijk op gordelgebruik,” aldus Paul Broer van de politie.

Iemand die in ieder geval niet het goede voorbeeld geeft is FvD-kamerlid Gideon van Meijeren. Hij lag in maart namelijk onder vuur omdat hij geen gordel droeg in een promotiefilmpje op Twitter. De video in kwestie is uiteindelijk meer dan een miljoen keer bekeken, dus we hopen niet dat mensen daardoor geïnspireerd zijn.

Overigens is niet alleen het aantal gordelweigeraars gestegen, het totale aantal verkeersovertredingen ook. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er in totaal 2.662.482 overtredingen vastgesteld. Vorig jaar waren dat er 2.440.672.

De meest voorkomende overtreding is nog altijd te hard rijden, gevolgd door parkeren of stilstaan waar dat niet mag. Ook gaan er heel veel mensen de fout in door niet handsfree te bellen in de auto.

Bron: Politie