Zoveel EV's, maar kan iedereen thuisladen? - Autoblog.nl

Het aantal EV’s groeit gestaag in Nederland. Niet iedereen is in de mogelijkheid om te kunnen thuisladen met de elektrische auto.

Eén van de fijne voordelen van een elektrische auto is dat je thuis kunt ‘tanken‘. Zo rij je in principe altijd weg met een volle batterij. Lang niet iedereen heeft echter de mogelijkheid om thuis op te laden en is afhankelijk van bijvoorbeeld een openbaar laadstation of een laadmogelijkheid op het werk.

Thuisladen van elektrische auto

Om in kaart te brengen hoe dat nu zit heeft Multiscope een onderzoek gedaan. Met de Smart Car Monitor is geconcludeerd dat twee derde van de bezitters van een elektrische auto gewoon thuis kan laden. Dat komt neer op 80.000 thuislaadstations in Nederland. Aan het onderzoek deden 6.000 mensen mee.

Dat betekent dat 66% van elektrische autobezitters zijn of haar EV thuis op de oprit of in de garage kan volladen. Bijna een derde van deze thuislaadstations is van het merk NewMotion (30%). Andere populaire merken van thuislaadstations zijn EVBox (17%) en Tesla (15%). Het installeren van zo’n station kost gemiddeld 1.200 euro.

Wie niet kan thuisladen met zijn of haar elektrische auto is onder meer afhankelijk van het openbare laadnetwerk. Uit het onderzoek komt naar voren dat EV-bezitters gemiddeld op 313 meter afstand de eerste openbare laadplek vinden. Dat is niet extreem ver lopen, maar als je dat in een regenbui moet doen is het geen pretje. 50% van de bezitters maakt gebruik van de laadpalen op het werk en 25% laadt de auto op bij een tankstation.

Laadkosten

Als zakelijke rijder ben je misschien niet zo bezig met de kosten. Voor een particulier is dat heel anders. Zonder de mogelijkheid om thuis te kunnen opladen is elektrisch rijden geen voordelige hobby. Het onderzoek stelt dat de laadkosten gemiddeld op 924 euro per jaar uitkomen. Daaronder vallen zowel kosten voor het thuisladen, laden op het werk en het laden op openbare laadplekken. In de meeste gevallen (61%) dekt de werkgever de gemaakte laadkosten.