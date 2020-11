Stand na GP Imola 2020 en 6 dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

Met een dag minder dan normaal gebeurde er alsnog een hele hoop afgelopen race. Wij hebben de stand na de GP Imola 2020 voor je, inclusief alle overzichten die ertoe doen.

De Grand Prix van Emilio Romagna (wij zeggen GP van Imola 2020 omdat niemand GP van Emilio Romagna zegt) was weer een enerverende race.

Crashes, een paar inhaalacties, een safetycar en een Schoey. Zelfs Hamilton dronk het zilte doch prikkelende druivenvocht uit de bezwete schoen van Ricciardo. Kijk, dat levert nog eens leuke televisie op. Voordat we de stand na de GP van Imola 2020 gaan behandelen, eerst een paar dingen die ons opvielen.

Imola is magisch

Imola is een van de mooiste circuits om overheen te rijden. De omgeving is schitterend. De bochten zijn bloedsnel. De baan is verrassend smal. Mocht je ooit een trackday kunnen doen in een auto op Imola: DOEN! Mocht je Liberty Media zijn, ga geen races organiseren op banen waar niet ingehaald kan worden. Tot de crashes was het een vrij saaie race. Bottas kon met een defecte auto Verstappen lang achter zich houden, simpel weg omdat het erg lastig is om in te halen.

Gelukkig kent het circuit zijn eigen magische wijze om auto’s ineens te laten crashen, zoals de klapband van Verstappen of de 90 graden bocht van Russell. Maar als Imola terug gaat keren, mogen ze de bochten iets breder maken en misschien een extra inhaalmogelijkheid creëren. Ook is Imola slecht voor Finnen: voor de zevende keer startte er een Fin vanaf pole in Italië om vervolgens niet de race te winnen.

De stoelendans begint aan zijn einde te komen

Tijdens het weekend in Imola gebeurde er ook genoeg naast de baan. Bijna alle teams hebben hun coureurs voor volgend seizoen al vastgelegd. Er zijn op dit moment nog maar vijf stoeltjes beschikbaar: Mercedes, Red Bull, AlphaTauri en Haas. Bij Mercedes kunnen we ervan uit gaan dat Hamilton bijtekent (alleen het bedrag is niet duidelijk). Bij Haas is het bijna zeker dat Mick Schumacher en Nikita Mazepin er komen. Voor AlphaTauri heeft Marko zijn mond voorbij gesproken en verklapt dat Tsunoda naast Gasly komt te rijden. Dan blijft er nog één stoeltje over: bij Red Bull.

Albon laat deur wagenwijd open voor Pérez

Het begint het bekende riedeltje de worden. Ja, hij heeft talent. Nee, het komt er niet uit. Als Verstappen uitvalt en er van alles in een race gebeurt (de uitstekend rijdende Gasly viel al eerder uit), dan moet je gewoon in de top 5 komen te staan. Het is ook niet gek. Omdat het niet direct lukt, komt er druk op te staan. Die druk wordt hoger en hoger. En het is juist de druk die Albon te veel wordt. Het is kapitaalvernietiging om ‘m aan de kant te zetten, maar hij moet nu even een jaartje (of twee) bijtanken bij Alpha Tauri om zijn Mojo te vinden.

Tsja, als het dan zo slecht gaat met Albon, Pérez is een van de coureurs die voor volgend jaar nog geen stoeltje heeft. Wel was het weer een smaakmaker die wéér punten haalde. Checo is 30 jaar oud, heeft 10 jaar ervaring en is niet de meest spectaculairdere rijder, maar wel een heel degelijke rijder die met gemak een paar jaar mee kan. Is zo’n tussenoplossing niet wat Red Bull nodig heeft?

Man, wat is Mercedes goed

De rijderstitel gaat sowieso naar een Mercedes coureur. De constructeurstitel is ook al binnen. Omdat de regels sinds 2014 bijna niet zijn veranderd en niet zullen veranderen tot 2023, hoef je geen andere stand te verwachten. Er wordt weleens gezegd: dan doet de rest niet genoeg hun best.

Dat is klinklare onzin: zolang Mercedes met een enorm budget met een enorme voorsprong kan beginnen aan een seizoen, zullen ze ook kampioen worden. Aan Mercedes ligt het overigens niet, die hebben elk jaar gewoon aan hun sportieve plicht voldaan.

Man, wat is die Stroll ‘niet echt heel erg goed’

Ze moeten echt uitkijken dat de sport niet zichzelf degradeert. Met Mazepin op komst en Stroll bij Aston Martin hebben we coureurs bij teams zitten die gewoonweg niet goed genoeg zijn. De F1 is de top van autosport, Stroll is niet een van de twintig beste coureurs.

Het is dan ook jammer dat betere coureurs naar andere raceklasses moeten gaan. Nu is dat niet geheel nieuw in de sport, maar als vaders teams gaan kopen om hun zoon onder te brengen, raakt de lol er wel een beetje af.

Ferrari zit in de lift

Het leek erop dat Portimão al een stukje beter ging voor Ferrari. Ondanks dat Vettel zijn auto lekker aan vond voelen, kwam dat in de kwalificatie er niet helemaal uit. Tijdens de race wist de viervoudig kampioen naar voren te rijden. Helaas gooide een compleet mislukte pitstop (het rechtervoorwiel kregen ze niet vastgeschroefd) roet in het eten. Leclerc pakte de vijfde plaats. Het team lijkt uit een heel diep dal te klimmen en links en rechts zijn de eerste lichtpuntjes zichtbaar.

Rijderskampioenschap

Max Verstappen had waarschijnlijk al zijn zinnen gezet op 2028, maar voor 2020 is kampioen worden statistisch gezien onmogelijk. Hamilton moest minimaal 11 punten halen, wat uiteraard lukte. Hamilton pakte 26 punten, Verstappen behaalde Zero Points. Alexander Albon ook. Hij werd laatste. Verstappen heeft een buffertje op Ricciardo.

Albon is nu ingehaald op de lijst door Norris én Sainz. Sowieso moet Albon enorm uitkijken, want Gasly en Stroll zitten vlak achter hem. Positief: beide Alfa coureurs in de punten! Hoera! Voor de punten maakt het niets uit, maar het is mooi meegenomen en een opsteker voor het Zwitserse team.

De stand na de GP Imola 2020 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 282 2 Bottas Mercedes 197 3 Verstappen Red Bull 162 4 Ricciardo Renault 95 5 Leclerc Ferrari 85 6 Pérez Racing Point 82 7 Norris McLaren 69 8 Sainz McLaren 65 9 Albon Red Bull 64 10 Gasly AlphaTauri 63 11 Stroll Racing Point 57 12 Ocon Renault 40 13 Kvyat AlphaTauri 26 14 Vettel Ferrari 18 15 Hülkenberg Racing Point 10 16 Räikkönen Alfa Romeo 4 17 Giovinazzi Alfa Romeo 4 18 Grosjean Haas 2 19 Magnussen Haas 1 20 Latifi Williams 0 21 Russell Williams 0

Constructeurskampioenschap

Vooraan en achteraan is het niet spannend. Achteraan bungelt Williams. Vandaag leek voor het veelgeplaagde team Russel zijn auto in de punten te kunnen rijden, maar hij reed de auto juist in de vangrail. Alfa Romeo had een keurig weekend, maar 8 puntjes is nog steeds niet echt indrukwekkend. Wel is er nu een buffer met het team van Haas. Maar de P3 stand is ongemeen spannend. Renault, McLaren en Racing Point zitten zeer dicht bij elkaar.

De onderlinge stand in het constructeurskampioenschap sinds de GP Imola 2020 is als volgt:

Positie Coureur Punten 1 Mercedes 479 2 Red Bull 226 3 Renault 135 4 McLaren 134 5 Racing Point 134 6 Ferrari 103 7 AlphaTauri 89 8 Alfa Romeo 8 9 Haas 3 10 Williams 0

Kwalificatieduel

Nog niet zo lang geleden werd Ocon gezien als een waar talent. De Fransman heeft tot 2018 heel erg mooie dingen laten zien. Met name de strijd met Pérez was heel erg interessant. je zou denken dat hij oudgediende Riccardo van repliek kan dienen: maar daar is duidelijk nog geen sprake van.

De onderlinge stand in het kwalificatieduel sinds de GP Imola 2020 is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (9) Bottas (4) Ferrari Leclerc (11) Vettel (2) Red Bull Verstappen (13) Albon (0) McLaren Sainz (7) Norris (6) Renault Ricciardo (12) Ocon (1) Alpha Tauri Gasly (11) Kvyat (2) Racing Point Pérez (7) Stroll (1) Racing Point Hülkenberg (§) Stroll (1) Racing Point Pérez (1) Hülkenberg (0) Alfa Romeo Räikkönen (7) Giovinazzi (6) Haas Grosjean (7) Magnussen (6) Williams Russell (13) Latifi (0)

Snelste ronde

De Mercedes was het snelst. Hamilton zat erin.

De onderlinge stand snelste raceronde na de GP Imola 2020 is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Hamilton Mercedes 6 Bottas Mercedes 2 Verstappen Red Bull 2 Norris McLaren 1 Ricciardo Renault 1 Sainz McLaren 1

Driver of the Day

Gelukkig ging deze prijs naar Kimi Räikkönen. De Fin is het bewijs dat je in een mindere auto jezelf altijd nog in de kijker kan rijden. Ditmaal wist hij ook in de punten te finishen, waardoor hij eindelijk ook beloond werd voor zijn acties. Want ondanks veel uitzendtijd op Mugello, Monza en Portimão, behaalde hij toen geen punten.

De onderlinge Driver of the Day stand na GP Imola 2020 is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Verstappen Red Bull 3 Gasly AlphaTauri 2 Pérez Racing Point 2 Hamilton Mercedes 1 Hülkenberg Racing Point 1 Albon Red Bull 1 Ricciardo Renault 1 Vettel Ferrari 1

Heeft de AB-redactie de GP van Imola 2020 goed voorspeld?

Op zich wel een beetje. Wouter voorzag dat Verstappen het podium niet ging halen. De reden was niet correct, maar dát maakt voor de eindstand niet uit. Het nadeel is: ze hadden de derde rijder verkeerd gegokt. Hetzelfde geldt voor Michael, die Verstappen wél op P3 had staan. Zo krijgen alle redacteuren 10 punten (2 maal 5 punten voor juiste coureur op de juiste positie).

Stand in het AB-redactieklassement na de GP van Imola 2020:

Redacteur Punten Wouter 93 Michael 82 Jaap 72

Deze Formule 1-races zijn al verreden in 2020:

Deze Formule-1races staan nog op de kalender voor 2020:

15 november | GP van Turkije

29 november | GP van Bahrein

6 december | GP van Bahrein

13 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters op Istanbul Park worden verreden op vrijdag 13 november om 11:00 uur.