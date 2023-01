Top 10 goedkoopste benzine auto’s met 300 pk in Nederland

We kijken naar de goedkoopste auto’s met 300 pk (of meer) in Nederland in 2023.

Een nieuw jaar betekent automatisch nieuwe autoprijzen. Enkele weken geleden keken we naar de goedkoopste auto’s van Nederland. Daarbij viel op dat ze A, niet eens zo heel erg kaal meer zijn en B: dat ze nog best vrij prijzig waren. Jammer, want dit betekent dat autorijden verder en verder geraakt van de normale mens. Dat niet alleen, het betekent ook een mindere aanwas van goedkope auto’s. Dit ga je wel merken op de occasionprijzen.

Maar hoe zit het dan met leuke auto’s? Jaarlijks maken we een overzicht met de goedkoopste auto’s met 300 pk of meer. Elk jaar zien we daarbij een verschuiving, auto’s worden telkens duurder. Dat kan geen verrassing zijn. Maar dit jaar zijn de bakens toch wel echt verzet.

Oh, kleine voetnoot: we kijken hierbij naar auto’s met 300 pk uit een benzinemotor. Elektrisch en PHEV zullen we een andere keer behandelen. Niet alleen omdat die (veel) goedkoper zijn, maar ook omdat de meeste benzineauto’s met 300 pk best leuk zijn om te rijden. Without further ado, dit zijn de 10 goedkoopste auto’s met 300 pk die je in Nederland kunt krijgen.

BMW 540i Business Edition Plus (G30)

€ 81.928

De bakens zijn verzet. Zoveel is duidelijk. Dit betekent dat de BMW 540i in het overzicht staat. Toegegeven, dan heb je een relatief eenvoudige auto naar BMW-maatstaven, maar wel hoe een BMW hoort te zijn volgens BMW-maatstaven. Dus met een zescilinder lijnmotor en achterwielaandrijving.

De motor is goed voor 333 soepele pk’s en 500 Nm. Het verbruik van deze BMW 5 Serie is zelfs vrij bescheiden. De 540i is goedkoper dan de M340i, die aanzienlijk sportiever is aangekleed en voorzien van meer vermogen. Kies een donkerblauwe met bruin leer en je hebt een stijlvolle sloep die dus relatief gezien betaalbaar is.

Alpine A110 GT

€ 79.090

Kleine en lichte auto’s stoten relatief weinig CO2 uit, dus heb je weinig extra belasting. Daardoor is de Alpine A110 GT enigszins betaalbaar te noemen, alhoewel 80 mille alsnog een enorme smak geld is.

Waar de BMW 540i van hierboven ruimschoots over de 300 pk gaat, haalt de Alpine precies de 300 pk grens. Het koppel is 340 Nm. Maar omdat de Alpine zo licht is (slechts 1.119 kg), sprint je alsnog in 4,2 tellen naar de 100 km/u en haal je een topsnelheid van meer dan 260 km/u.

BMW M240i Coupé (G42)

€ 76.106

Het bewijs dat puristen milieuvriendelijker zijn. De BMW M240i kwam er in eerste instantie alleen als xDrive. Nu is het met 374 pk geen overbodige luxe, zeker niet als het je daily driver is.

Maar bij een BMW hoort achterwielaandrijving, de BMW 2 Serie in Coupé-vorm heeft dat dan ook. Niet alleen is de M240i lichter, ook zijn er minder verliezen in de aandrijflijn. Dit resulteert in een lichtere en zuinigere auto. Dus naast een lagere vanafprijs van BMW, is de BPM ook minder heftig.

BMW X2 M35i xDrive (F39)

€ 76.971

Crossovers komen nu ook voor in dit overzicht. In dit geval zijn het wel de kleine wagens met de grote motor. De BMW X2 M35i is er zo eentje. Met 306 pk en 450 Nm heb je serieus veel power voor een auto die nog geen 1.600 kg weegt.

In relatie tot de binnenruimte is het gewicht dan wel weer iets aan de hoge kant. Maar ja, je kan niet alles hebben. Wat je wel hebt, is vierwielaandrijving. Van 0-100 km/u is in 4,9 seconden achter de rug en de topsnelheid bedraagt 250 km/u. Dat is serieus rap voor zo’n guitige stadskar.

Audi SQ2

€ 76.399

Dan zijn we aanbeland bij de Audi SQ2. Sportief en een crossover. Je mag het niet zeggen, maar dit is best een geinig totaalpakketje. Je hebt 300 pk en 400 Nm onder de rechtervoet. En ondanks dat het een crossover is, valt het gewicht van 1.510 kg enigszins mee. Voor de randstad is deze Audi een perfect wagentje. Met de grotere bodemspeling kun je met gemak de drempels trotseren.

Het klinkt stom, maar dit soort compacte crossovers kunnen soms nog best leuk zijn. Zeker omdat ze iets meer veerweg hebben dan de soms wel erg harde hot hatches. De T-Roc R staat niet in het overzicht, daar deze niet meer leverbaar is in ons land. Maar deze snelle Audi Q2 nog wel!

Audi S3 Sportback

€ 74.931

Hier zie je dat een crossover dus zonde van het geld is. Want voor minder geld heb je een snellere en praktischere hatchback. De Audi S3 is een chique hot hatch met serieuze voorwaartse drang.

Een Audi RS3 is met zo’n vijfcilinder nog toffer, maar die kost 25 mille meer (ja, een ton!). De S3 heeft 310 pk waarmee je in 4,8 seconden naar de 100 km/u accelereert. Meer heb je echt niet nodig (maar is via ABT overigens wel mogelijk).

Mini Clubman JCW (F54)

€ 72.310

De enige stationwagon in het overzicht. De Mini Clubman is een vreemd fenomeen. Het lijkt de stationwagon-variant te zijn van de Mini hatchback, maar dat is niet correct. Die is aanzienlijk smaller en heeft een kortere wielbasis.

De Clubman is een soort lage Countryman of een BMW 1 Serie Touring met Mini-kenmerken. De Mini hatchback is een B-segment auto, de Clubman een C-segment vehikel. Met de sterkste motor heb je 306 pk en 450 Nm, wat het ook meteen een heel erg snelle Mini maakt. En niemand die het opvalt.

Mini Countryman JCW (F60)

€ 70.510

Ok, beloofd, dit is de laatste crossover van het overzicht. Wat vreemd is, de crossover-versie is goedkoper dan de lichtere, lagere en superieure stationwagon. De Mini Countryman heeft een iets gunstigere uitstoot dan de Clubman en derhalve scheelt het flink in de belasting.

De Countryman is een rechtstreekse concurrent voor de Audi SQ2 en BMW X2 M35i, maar is dus aanzienlijk goedkoper. Met een 0-100 sprinttijd van 100 km/u is ‘ie ook marginaal trager.

BMW M235i xDrive Gran Coupé (F42)

€ 67.808

En ja, wéér en auto met de B48-motor, de B48A20T1 om precies te zijn. Het is de sterkste tweeliter die BMW bouwt en omdat deze motor relatief efficiënt is, vallen de prijzen enigszins mee, lijkt het. De BMW M235i lijkt in naam heel erg veel op M240i, maar de twee hadden niet meer van elkaar kunnen verschillen.

Het zijn niet eens de twee deuren die de Gran Coupé heeft. De M235i heeft de motor overdwars (net als de MINI’s) en vierwielaandrijving middels een Haldex-setup.

BMW M135i xDrive (F40)

€ 67.161

Een luxe allround hatchback met voldoende talent voor snelheid. De BMW M135i xDrive moet je niet vergelijken met het oude model met zescilinder. Nee, zie het als een chique Volkswagen Golf R. De prestaties zijn meer dan puik, het interieur is erg fraai en de prijs valt echt heel erg mee.

Deze rappe BMW 1 Serie is in Nederland meer dan 7.500 euro goedkoper dan een Audi S3. En vergeet niet dat we in een tijd leven dat een Mercedes-AMG A35 tegenwoordig 90 mille kost voor opties. Dus in dat opzicht een absoluut koopje, deze M135i, zonder dat je ooit het gevoel hebt ‘de goedkope’ optie te hebben gekozen.

