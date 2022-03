Zo ziet de Volkswagen ID.Buzz er vanbinnen uit

We hebben nu de eerste beelden van het interieur van de ID.Buzz zonder Wouter erin.

Volkswagen plaagt al zo’n twintig jaar met een retrobus, maar deze week gaat het toch echt gebeuren. De Duitsers laten woensdag de langverwachte ID.Buzz aan de wereld zien. Maar eerst moet de teasercampagne nog afgemaakt worden.

Vlak voor de onthulling gunt Volkswagen ons nu alvast een blik op het binnenste van de ID.Buzz. Helemaal onbekend is het interieur niet. Sterker nog: Wouter heeft er al in gezeten. In de eerste rijtest met de ID.Buzz konden jullie zodoende al een glimp van het interieur opvangen.

Waar VW-interieurs normaalgesproken niet frivool te noemen zijn, is het binnenin de ID.Buzz gelukkig wel een vrolijke boel. Two-tone bekleding in frisse kleuren, stiksels met geometrische patronen en diverse logo’s: de ontwerpers hebben hun best gedaan om er wat leuks van te maken. Er zit zelfs ergens een knipogende smiley. Als dat niet sympathiek is weten wij het ook niet meer.

Helaas is de two-tone kleurstelling optioneel. Als je het interieur volledig in zwart uitvoert, ziet het er waarschijnlijk opeens een stuk minder frivool uit. Nu maar hopen dat de knipoog niet optioneel is.

De ID.Buzz is in eerste instantie een vijfzitter en biedt naast vijf personen plaats aan 1.121 liter bagage. Zoals bekend komt er ook een Cargo-uitvoering. Daarin heb je 3,9 kubieke meter aan laadruimte om vol te stouwen.

Aanstaande woensdag zal de ID.Buzz eindelijk al zijn geheimen prijsgeven. Dan worden prangende vragen beantwoord als: hoe zal het dashboard eruit zien? Uiteraard houden we jullie op de hoogte.