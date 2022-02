Volkswagen ID.Buzz is nu al gearriveerd in Nederland

De nieuwe hippiebus is in aantocht! En deze hippiebus is nog milieuvriendelijk ook.

Volkswagen ging rond de millenniumwisseling al op de retro-toer met de New Beetle. Een logische volgende kandidaat voor een retromodel zou de T1 zijn. Volkswagen toonde wel diverse concept cars geïnspireerd op de Microbus, maar verder dan de beursvloer kwamen deze busjes nooit.

Met het uitrollen van de ID-reeks ziet Volkswagen nu eindelijk kans om de Microbus nieuw leven in te blazen. Of je de transitie naar elektrische nu toejuicht of niet, qua designs wordt het er niet saaier op.

De ID. Buzz moet nog onthuld worden, maar de auto was deze week al te zien in Nederland. De auto is namelijk bezig aan een tournee door Europa en na Spanje, Frankrijk en Engeland was nu Nederland aan de beurt.

Uiteraard is de auto nog gecamoufleerd met “verhullende psychedelische patronen”. Wat wel een gemiste kans is: Volkswagen heeft deze patronen niet gecombineerd met kreten als ‘Love’ en ‘Peace’. Ondanks de camouflage is het niet trouwens heel moeilijk om een beeld te krijgen van het design.

Er komt zowel een personenversie als een bedrijfwagenversie, maar de ID. Buzz waar je hier naar kijkt is bedoeld voor mensentransport. Veel meer dan dat kunnen op dit moment nog niet melden. Alle details krijgen we over een kleine maand te horen. Op 9 maart trekt Volkswagen definitief het doek van de ID. Buzz.

Nu de ID. Buzz toch in Nederland was heeft Wouter trouwens al even kunnen snuffelen aan dit elektrische busje. Binnenkort dus meer.