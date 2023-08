Kijk nou, het is de nieuwe Maserati GranCabrio

Vroegtijdig op je beeldscherm is de beeldschone Maserati GranCabrio.

Toch wel lekker. Het Italiaanse automerk Maserati is terug en dat doen ze sterk met een divers modellengamma. Gas geven met die hap! Niet letterlijk, want de Italianen gaan met het label Folgore ook de volledig elektrische kant op. De line-up bestaat uit de Grecale, Levante, MC20 en sinds kort weer de GranTurismo.

GranCabrio

Vandaag bestellen betekent dat je met een Maserati GranTurismo Coupé te maken hebt. Verkrijgbaar met de Nettuno V6 en in een later stadium ook als volledig elektrische auto. Daar komt dan ook weer een GranCabrio van.

De nieuwe Maserati GranCabrio is al formeel aangekondigd middels een gecamoufleerde auto. Nu zijn er teasers vroegtijdig uitgelekt via het Russische Autoreview.

Daardoor is de nieuwe Maserati GranCabrio voor het eerst in volle glorie te zien. En waar veel cabrio’s minder mooi ogen in vergelijking met de coupé, lijkt de GranCabrio daar geen last van te hebben.

Met benzinemotor of elektrisch

De gelekte plaatjes geven weg dat er in elk geval een variant komt met de Nettuno V6. Dat valt af te lezen aan de uitlaten aan de achterzijde. Maar ook bekend is dat er een volledig elektrische variant komt. Dat is vooralsnog tamelijk uniek. Shopp en voor een elektrische auto als cabrio is een exclusieve aangelegenheid. In het segment van de nieuwe Maserati GranCabrio is er zelfs nog helemaal geen open elektrische sportauto. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen, de aankondiging moet nog komen.

Deze maand is de Monterey Car Week in de Amerikaanse staat Californië. De kans is groot dat het Italiaanse merk dit evenement gebruikt om de nieuwe Maserati GranCabrio officieel aan te kondigen. Nog even geduld dus!