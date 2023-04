Stellantis bereidt zich voor op synthetische toekomst

Stellantis bereidt zich voor om synthetische brandstoffen toe te passen. Dus geen EV’s meer?

Op de middellange termijn lijkt elektrisch rijden voorlopig de toekomst te zijn. Qua laad-infrastructuur en aanbod qua voertuigen is het de enige reële optie voor als auto’s met een verbrandingsmotor keihard verboden zijn in de toekomst. In veel landen is 2030 of 2035 het moment dat ze niet meer verkocht mogen worden.

We zijn echt benieuwd hoe ze dat in Europa gaan regelen. Als je kijkt in Scandinavië en Nederland, dan is het redelijk voor elkaar en kunnen we misschien wel eerder overstappen. Maar in de rest van Europa is er een hoop werk te doen. Alsof er landen c.q. regio’s zijn die op zoek zijn naar een alternatief.

Stellantis bereidt zich voor

En dat lijkt er te komen met synthetische brandstoffen. Op dit moment is Stellantis zijn motoren aan het voor berieden hierop. Of alle motoren van Stellantis hieronder vallen, is niet duidelijk. het gaat in totaal om 28 verschillende motortypes, dus wel een hele hoop. Het gaat om zowel benzinemotoren als diesels.

Stellantis doet dit echter niet om de komst van de EV een halt toe te roepen. Het gaat erom dat de huidige motoren zo duurzaam mogelijk gebruikt zijn. Overigens betreft het niet alleen motoren die in de planning staan. Het is de bedoeling dat motorenfamilies vanaf 2014 geschikt zijn voor synthetische brandstoffen, aangezien die nu getest worden. Volgens Stellantis is het niet noodzakelijk om de brandfstofpomp te vervangen voor een een andere.

Minder CO2

Voor Stellantis is het een uitkomst, want zo daalt de CO2-uitstoot van het wagenpark. Handig, want zowel de EU als Stellantis wil graag de CO2-uitstoot uiteindelijk naar nul brengen. We zijn benieuwd hoe dat gaat uitpakken, uiteraard.

Stellantis zal vanaf 2030 enkel en alleen auto’s verkopen met elektromotor in Europa. In dit geval zijn dat allemaal BEV’s, dus met een enorme accu in plaats van brandstofcel. We zijn benieuwd of Stellantis zich aan zijn eigen afspraak gaat houden. De EU heeft namelijk een clausule dat verbrandingsmotoren na 2035 eventueel verkocht kunnen worden. Zo lang ze maar op synthetische brandstoffen kunnen lopen. Verwacht dus meer concerns die zich er op gaan storten.

Via: Carscoops

