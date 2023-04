Franse powerstation heeft 465.000 km gelopen

Deze Franse powerstation heeft al 462.392 km achter de kiezen.

Peugeot is niet het eerste merk waar je aan denkt als het gaat om stationwagons. Er was eventjes een 406 Break GT 3.0 met handbak, maar die zijn heel erg zeldzaam. uiteraard is er wel de 508 SW PSE en wat te denken van de 207 SW RC? De voorganger daarvan was de 206 SW GTI. Dat is de perfecte auto voor de Hot Hatch liefhebber met twee honden.

De basis van deze Franse powerstation is uiteraard een 206 GTI, maar dan is het een SW. De wielbasis is gelijk aan de driedeurs (er was geen vijfdeurs GTI), er is alleen een klein beetje meer gewicht. Een 206 SW is ongeveer 60 kg zwaarder dan de hatchback, maar dan heb je wel enorm veel meer bagageruimte.

Kranig

Naast een heel handige auto, blijkt het ook een betrouwbare wagen te zijn. De occasion in kwestie van vandaag heeft namelijk bijna een half miljoen achter de kiezen. Een half miljoen!

Dat is voor veel auto’s een respectabele kilometerstand, maar voor een Franse auto uit 2005 al helemaal. Dat is namelijk de periode dat Franse auto’s niet altijd even degelijk in elkaar geschroefd waren.

Nu zijn deze tweeliters best kranig. De 136 pk sterke viercilinders zijn geleverd in de 206, 306, 307, 406, 407, 605, 607, 806 en 807 pus nog een hoop modellen die we vergeten zijn (inclusief een reeks Citroëns).

Er gaat weleens wat kapot aan zo’n fransoos, maar motor en bak gaan vaak best lang mee en in tegenstelling tot veel Japanners valt roest heel erg mee. Onderdelen zijn ruim verkrijgbaar en voordelig. Wij runnen er drie voor de Junkyard race en ze doen het allemaal nog! Is dit dan een verstandige koop?

Prijs Franse powerstation

Want ben je niet krankjorum als je hier 1.499 euro voor gaat betalen? Het is namelijk absoluut niet een mooie auto. Er is behoorlijke wat schade te zien, zelfs door de iets te veel gecomprimeerde Marktplaats-foto’s.

Voor de kilometerstand is dat volkomen begrijpelijk dat de vorige eigenaar het niet heeft opgepoetst. Maar in elk plaatwerkdeel lijkt wel een buts, deuk of kras te zitten. Ook de 16 inch Ouragan-velgen zijn niet helemaal ongeschonden uit de strijd gekomen.

Overigens krijg je voor die 1.499 euro wel een auto met een vol jaar APK. En tegenwoordig is er niet heel erg veel meer dat geld te krijgen dat een vol jaar APK heeft.

1.500 euro is tegenwoordig het nieuwe 500 euro, zeg maar. Dus als je een praktische auto zoekt om de honden mee uit te laten: check dan deze 206 SW GTI met 462.392 km op de klok.

