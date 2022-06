Jakkes: Harvey Weinstein klaagt Stellantis aan

De meest aangeklaagde man van de VS klaagt een concern aan.

De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein heeft Stellantis aangeklaagd. De beroepsviezerik en hobbymatig machtsmisbruiker is op dit moment juist onderwerp van gesprek omdat hij telkens wordt aangeklaagd.

Weinstein heeft er handje van om nogal dubieuze solitatieproduceres erop na te houden bij de knappere actrices en medewerkers.

Weinstein klaagt Stellantis aan

Om al deze rechtszaken te kunnen betalen, moeten er wel voldoende inkomsten zijn. Daarbij zit de veroordeelde verkrachter in de gevangenis, dus nog een paar pijnlijk slecht films produceren is er ook niet bij. Hij heeft dus duidelijk geld nodig. Daarvoor heeft hij kennelijk een nieuw slachtoffer voor gevonden: Stellantis! Waarom zou hij dat doen?

Enkele jaren geleden heeft Harvey Weinstein namelijk een ongeluk gehad in een Jeep. Dat was op 17 augustus 2019. Hij reed op de weg waar een hert overstak. Hij probeerde het dier te ontwijken (aanrijden is erger dan aanranden kennelijk). Daarbij remde de auto kennelijk niet naar behoren. De auto kantelde vervolgens. Daarbij kreeg Weinstein te maken met karma en liep hij vele verwondingen op.

‘Blijvende schade schuld Jeep’

Nu – enkele jaren later – vind Weinstein alsnog dat het ongeluk de schuld is van Jeep. Het voertuig zou niet goed remmen en dat is de oorzaak van het ongeluk, aldus de Amerikaanse smeerpijp. De verwondingen die hij opliep, bleken permanent.

Hij heeft daarom bij de rechtbank in New York Stellantis aangeklaagd. Destijds was Jeep onderdeel van FCA, maar in de tussentijd zijn FCA en PSA gefuseerd tot Stellantis. Stellantis heeft al op de zaak gereageerd. Het concern zal zich ‘krachtig verdedigen tegen de aanklacht’.

Via: Reuters.