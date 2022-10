Euro 7 gaat niet door, autolobby wint van EU!

De autofabrikanten hebben gewonnen! Euro 7 zal gaan doorgang vinden.

Collega @jaapyio is er vandaag niet, hij doet even een middagdutje omdat hij mag opblijven voor de kwalificatie vanavond voor de GP van Amerika 2022. Dus probeert ondergetekende een artikel over de EU te maken. Mocht je het niet leuk vinden, hebben we plaatjes van een Ferrari 812 Competizione voor je!

De EU is af en toe een enorme moloch. Een groot gedeelte van mensen die niemand kent maken beslissingen voor jou. Denk aan smakelijke CETA-regelingen of George Orwell-esque praktijken met zwarte dozen in jouw auto.

Sowieso, de EU heeft als het gaat om auto’s veel veranderd. Sowieso zijn ze een stuk schoner geworden en veiliger geworden. Dat is op zich erg goed. Uiteraard zijn ze daarin veel te ver door geslagen. De hoeveelheid verplichte techniek die in een auto moet zitten, zorgt ervoor dat fabrikanten het A-segment de rug toe hebben gekeerd. Kleine, goedkope en zuinige autootjes zijn er straks niet meer.

Euro 7 gaat niet door

Enfin, de EU draaft dus nog weleens door. Het lijkt er nu op dat ze iets te ver zijn gegaan met de Euro 7 emissie-eissen. De implementatie van de norm schijnt dermate moeizaam te zijn, dat de Euro 7 niet door gaat. Of wacht, dat moeten we beter verwoorden. Euro 7 zal er zeker aan komen, maar véél minder streng dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat meldt Politico.

De autofabrikanten hebben enorm zitten lobbyen en geheel tegen de verwachting in gelijk gekregen! Dat is voor veel fabrikanten goed nieuws, want die hoeven niet extreem te investeren in nieuwe technieken om de uitstoot nog verder terug te dringen voor de laatste generatie verbrandingsmotoren. Een reden dat de EU gezicht is, is omdat in 2035 het toch onmogelijk is om een auto met verbrandingsmotor te verkopen.

Wat dan wel?

Daarbij verkopen elektrische auto’s beter dan ooit en lijkt die lijn alleen maar door te zetten. Een andere reden is vanwege de gevolgen van de coronapandemie (met alle waardeketen issues) en de oorlog in Oekraïne. Tel daarop dat de inflatie door het dak schiet en de EU kon niet anders beslissen dat Euro 7 aan te passen. De aanpassingen zijn dusdanig dat er nauwelijks verschil is met de al behoorlijk strenge Euro 6-norm.

Milieuorganisaties spreken er grote schande van. Die stellen dat de EU de winst van autofabrikanten belangrijker vindt dan de gezondheid van de Europese inwoners.

Via: Autocar.

