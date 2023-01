Deze dinosaurus verkocht als een malle in 2022

Een bewezen recept is wel zo fijn, zo kon deze absolute dinosaurus nog steeds zijn rivalen verslaan in 2022.

Zoals je hebt kunnen zien zijn wij al druk in de materie gedoken wat betreft de verkoopcijfers in Nederland. Vandaag maken we even de oversteek over de grote plas. Waar wij de premium wars hebben, is er in de Verenigde Staten een andere drie-eenheid van belangrijke rivalen.

Rivaliteit

We hebben het dan natuurlijk over de drie grote concerns Ford, GM en FCA/Stellantis. En dan in het specifieker het stokoude muscle car-recept waar alle drie deze concerns nog aan bijdragen. Ford met de Mustang GT, General Motors met de Chevrolet Camaro en Stellantis met de Dodge Challenger.

Drie auto’s met eenzelfde achtergrond: een naam die al decennialang bekend is en een grote V8 voorin met een vriendelijk prijskaartje. Het enige echte verschil is hoe veel generaties de merken nodig hebben gehad voor hun modellen. Ford heeft dit jaar hun zevende Mustang onthuld en bij Chevrolet staat de zesde generatie Camaro (nog) in de showrooms. Dodge had één Challenger van 1970 tot 1974 die wereldberoemd werd, één nogal laffe generatie aan het einde van de jaren ’70 en een keiharde revanche in 2008 om Ford met hun S197 Mustang een hak te zetten.

Dodge Challenger

Daar komt nog een verschil: Ford heeft sinds de S197 de Mustang nog een keer vervangen door een gloednieuw model en ook Chevrolet heeft nog twee generaties Camaro gehad sinds 2010. Dodge moest daar niks van hebben. De Challenger is in wezen nog steeds exact dezelfde auto als de versie in 2008, vijftien(!) jaar geleden. Tijd voor iets nieuws is er niet, want door toenemende milieudruk is de bijna vulgaire 6.2 liter HEMI V8 met supercharger passé. Dus moet Dodge melken wat er te melken valt uit de huidige generatie Challenger en wie weet hoe lang dat nog duurt.

Challenger blijkt megasucces

Dat klinkt als een wanhoopskreet voor de Challenger. Niks blijkt minder waar: de Dodge Challenger was van het muscle-drietal de topverkoper in 2022. Dodge wist nog 55.060 exemplaren te verkopen in 2022 wat ook nog eens meer is dan in 2021. En het is dus meer dan zowel de Mustang als de Camaro.

Bij Ford zit de Mustang in een dipje en het is maar te hopen dat het in 2023 te verkopen model dat dipje een beetje kan oplossen. Ford verkocht 47.566 Mustangs (Mach-E niet meegerekend, daar werden bijna 40.000 van verkocht). Chevrolet lijkt nu ook de wanhoop ietwat nabij met hun eindeloos gefacelifte zesde generatie Camaro, maar ze verkochten 12 procent meer dan in 2021. In absolute getallen is het maar de helft van de Challenger, 24,652 stuks om precies te zijn.

Toekomst

Daar waar Ford de Mustang nog van een zevende generatie voorziet (terwijl ook dat meer op een grondige facelift dan een nieuw model lijkt), hangt er een grote donderwolk boven de Challenger en Camaro. Dodge heeft al bevestigd dat 2023 voorlopig de einddatum voor de Challenger én Charger is alvorens een elektrische productieversie van de Charger SRT Daytona Concept beide modellen opvolgt. Chevrolet heeft nog niks bevestigd over de laatste adem van de Camaro, maar ook daar lijkt het kaarsje volgend jaar opgebrand te zijn. Sterker nog, in de wandelgangen gaat een verhaal dat Chevrolet met een elektrische Camaro-sedan komt in 2025. Voor nu doen de als stokoud bestempelde ICE-versies het dus nog prima en het lijkt erop dat des te ouder het model is, des te beter hij het doet. (via MotorAuthority)