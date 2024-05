Stellantis maakt einde aan misleiding door Fiat

Stellantis onderneemt eindelijk actie tegen misleiding door Fiat.

Heel belangrijk dus dat je actie onderneemt als iets niet voldoet aan de eisen die er gesteld worden. Dus onderneemt moederbedrijf Stellantis actie tegen dochter Fiat. Die plakt namelijk illegaal Italiaanse vlaggen op Fiat modellen die helemaal niet in Italië gebouwd worden!

Misleiding Fiat

We doen er een beetje lacherig over, maar het is de Italiaanse overheid bloedserieus. In de haven van Livorno zijn namelijk 134 Fiat Topolino’s in beslag genomen wegens een Italiaanse sticker op de auto. En dat terwijl de auto’s in Marokko worden gefabriceerd. Schande!

Op de deur van de “auto” (die de Dolcevita uitvoering op de foto hierboven niet heeft) zat namelijk een Italiaanse vlag. Dat suggereert volgens de Guardia di Finanza dat het hier een Italiaans product betreft en dat is misleiding van Fiat.

De Italiaanse regering met rechtse signatuur heeft aangekondigd hard op te treden tegen dit soort illegale ver-Italianisering. De beschuldiging is het overtreden van de wet op “Made in Italy”. Deze wet heeft betrekking op “Import en export voor marketingdoeleinden of het op de markt brengen of het plegen van handelingen die ondubbelzinnig gericht zijn op het op de markt brengen van producten met valse of misleidende herkomstaanduidingen”.

Poolse Fiat 600

Tijd voor daadkrachtig ingrijpen van Stellantis. Eerst zei het concern dat de Italiaanse vlag op de Topolino niet stond voor fabricageland, maar voor land waar de ondernemer achter het merk vandaan komt. Na een paar vergaderingen op het hoofdkantoor heeft Stellantis echter besloten de vlucht naar voren te nemen.

Ook op de Fiat 600 die in Polen in elkaar wordt gezet prijkt namelijk een Italiaanse vlag op de bumper. Aan die misleidende praktijken gaat Stellantis nu een einde maken. Eindelijk!

De PR-machine van het moederbedrijf van Fiat draait overuren. Uit het oogpunt van transparantie is de keus gemaakt om van de in Polen geproduceerde Fiat 600 de Italiaanse vlag te verwijderen. Deze beslissing is volledig onafhankelijk door het bedrijf genomen. Aldus de woordvoerder tegenover de Italiaanse krant Corriere della Sera.

Vete Italiaanse overheid en Stellantis

Inmiddels kunnen we wel spreken van een vete tussen de Italiaanse regering in Rome en moederbedrijf van Fiat Stellantis. De Italiaanse regering is rechts en nationalistisch en heeft openlijk kritiek op het fabriceren van auto’s van historische Italiaanse merken als Fiat en Alfa Romeo in goedkopere landen.

Verweer van de merken is dat indien de auto’s wel in Italië gebouwd zouden worden, ze vele malen duurder zouden zijn. Die argumenten komen niet echt aan bij Meloni en kornuiten. Dat wordt nog wat met onze nieuwe regering de komende tijd.

Eerder dwong de Italiaanse overheid Alfa Romeo al tot een naamsverandering voor de nieuwe Alfa Romeo Milano omdat deze van de band rolt in Polen in plaats van in Turijn. Inderdaad, van dezelfde band als de Fiat 600. Wat vinden jullie? Terecht of niet?