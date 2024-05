Is iedereen dan nu fan van Senna?

De vraag stellen is hem beantwoorden..

Nee, natuurlijk is niet iedereen fan van de F1 coureur Ayrton Senna. Weinigen in NL zullen hem als mens goed genoeg hebben gekend om iets van zijn karakter te kunnen zeggen. Maar als weldoener en boegbeeld van generaties Brazilianen is hij ontegenzeggelijk een icoon van dat land. En ook als coureur kan je moeilijk zijn impact en klasse ontkennen. De statistieken spreken voor zich.

Maar toch, nu we weer overspoeld worden de laatste weken door een golf aan Senna sentiment waar ik eigenlijk best in mee wil gaan. Ga ik bij mezelf te rade. Ik was nooit een fan van Senna tijdens zijn race carrière. Net zo min als ik het van Michael Schumacher was. En als iemand alleen maar kritiekloos geprezen wordt (zoals Max in NL vaak), dan schuurt dat wel een beetje.

Was je vroeger ook voor Ayrton Senna?

Nu is die voorkeur voor een F1 coureur net zo persoonlijk als de keuze voor Feijenoord, Ajax of PSV of, god verhoede, AZ. En in het geval van F1 op niets meer gebaseerd dan op een onderbuikgevoel en wat de TV registratie van de F1 races je destijds voorschotelde. Maar ik koos nooit voor Senna of Schumacher. Juichen deed ik liever voor Nigel Mansell, Prost en Damon Hill. Het killer instinct van Senna vond ik persoonlijk vrij afstotend. Maar het is niet te ontkennen. Tragedie zoals dat Senna en Schumacher overkwam, stemt je milder.

Maar bij elk (overdreven?) eerbetoon in de afgelopen weken en bij elk nieuw gelanceerde ‘Senna-livery’ of gelicenseerd Senna product lijkt het alsof de mythe juist een beetje minder mythisch wordt.

Begint het op uitmelken te lijken?

Met alle respect: Lewis Hamilton die Senna eert, zoals hij al heel lang doet, dat voelt beter dan Gasly die ook een openbaar fan-moment heeft. Die Gasly helm kun je overigens kopen nu op een veilingsite en de opbrengsten gaan naar het Institu Ayrton Senna

En Ducati die nog voor zijn overlijden in 1994 het OK kreeg van de Braziliaan voor een Special Edition 916 waarvan de opbrengsten naar het Instituto Ayrton Senna ging, daar kan je achter staan. Vooral ook omdat de eigenaar van Ducati destijds, Claudio Castiglione, een persoonlijke vriend van Senna was.

Ducati 916 Senna 1995 Ducati Monster Senna 2024

Dat ze vorige week nog eens met een Ducati Monster Senna Editie op de proppen kwamen. Tja..

Om eerlijk te zijn begon het serieus te jeuken door de Senna shirts die alle coureurs droegen bij hun eerbetoon aan Senna. En net zoals Max niet knielde tegen racisme toen dat bon-ton was, trok hij nu niet het Senna shirt aan wat iedereen verder wel deed. Dat kwam hem op kritiek te staan en er werd geroepen als excuus dat hij misschien simpelweg te laat was om een shirtje aan te trekken. En nu zal ik de laatste te zijn die claimt de familie Verstappen te begrijpen. Maar ik kon me er iets bij voorstellen.

Heiligschennis, of kan je ook respectvol omgaan met de mythe Senna zonder dat je elke 5 minuten vochtige ogen krijgt als je aan de Braziliaan denkt? Wat ik dus probeer te zeggen is: is het niet een beetje veel Senna allemaal dit jaar?

En ja, ik ga ook gewoon de nieuwe Senna serie kijken op Netflix. En nog een keertje die oude documentaire.