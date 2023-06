Kies zelf hoe kleurrijk jouw Fiat Topolino wordt

Aan leuke kleurtjes in ieder geval geen gebrek met de kleine Fiat van Garage Italia.

Fiat kan als deel van de Stellantis-groep gebruik maken van de basis van een toffe stadsauto. De Citroën Ami, die inmiddels ook als Opel Rocks-e beschikbaar is, is een kleine vierwieler die eigenlijk nog maar net als auto geclassificeerd kan worden. Fiat presenteerde hun eigen spin-off van het elektrowagentje en leuker konden ze het eigenlijk niet maken. Niet alleen keert de naam Topolino terug (een historische naam voor een klein model voor de Fiat 500 dat nóg kleiner was), ook is een soort 500-neusje en kont op het autootje geplakt. Haal de deuren eruit, geef hem een open dakje alsof het een soort strandwagentje is en je hebt een kekke auto.

Garage Italia

Laat het maar aan de Italianen over om er gewoon een soort designdingetje van te maken. Zo heeft Garage Italia, die van Lapo Elkann, zich ook al virtueel vergrepen aan de Fiat Topolino. Zij spelen het namelijk op een geinige overeenkomst tussen de Fiat Topolino en Disney.

Mickey Mouse

Topolino is namelijk voor autofanaten een kleine Fiat, maar voor Italiaanse kinderen is Topolino de naam voor… Mickey Mouse! Dus integreerde Fiat de kleuren van Mickey Mouse op een Topolino. Dat gaf een idee. Welke andere Disneyfiguren kun je op de Topolino projecteren?

Wellicht kun je ze herkennen, ook omdat ‘Minnie’ en ‘Pluto’ niet geheel toevallig slaan op Minnie Mouse en de hond van Mickey Mouse, Pluto. Paperino is, je raadt het al, Donald Duck. Pippo is Goofy, vandaar dat die de kleuren heeft van de outfit van Goofy. Paperinik moesten wij even opzoeken en het antwoord is ‘Superdonald’. Deze superheld als alter ego van Donald Duck is bedacht door de Italiaanse tak van de Donald Duck, dus gepast is het zeker.

Een geinig ontwerp van Garage Italia om de kekke Fiat Topolino wat kleurrijker te maken. Het idee is leuk, nou de uitvoering nog.