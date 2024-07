Stellantis zet merken op de schopstoel, met dit merk vooraan

Het is wat, veertien automerken beheren. Stellantis is overduidelijk: verdien geld of je ligt eruit, en dat moet één merk heel letterlijk nemen.

Het automotive conglomeraat Stellantis is nu redelijk vastgesteld, maar het nieuws dat FCA met al diens merken ging samenwerken om nóg vier merken (Peugeot, Citroën, DS, Opel) aan het arsenaal toe te voegen: dat was wat. De samenwerking telt inmiddels veertien merken en als je ze alle veertien in één adem kan opnoemen komt @willeme persoonlijk een bosje bloemen bij je bezorgen. En als je het nieuwe project met de Chinese invalshoek genaamd Leapmotor mee telt, zijn het er zelfs vijftien.

Janboel

Maar we moeten erbij zeggen: het lijkt te werken. Op papier is het een janboel van vreemde strategieën, maar je hebt wel een tof scala aan merken aan boord. Van Opel tot Jeep en van Fiat tot Maserati. Bovendien kunnen deze merken allemaal gebouwd worden op algemene platformen waar ieder merk zijn smaakje aan kan geven.

Het enige ‘probleem’ lijkt de hiërarchie. PSA had best een duidelijke samenstelling: Citroën doet budgetauto’s, Opel doet de nuchtere man, Peugeot doet de nuchtere man die een wat meer funky auto wil en DS topt de range. In theorie had FCA zo’n zelfde hiërarchie met Fiat onderaan (en Abarth voor de sportieve flair), Lancia daar iets boven, Alfa Romeo voor sportiviteit en Maserati helemaal bovenaan. Chrysler, Jeep, Dodge en RAM laten we even buiten beschouwing, want dat lijkt vooral de strategie van Stellantis voor de VS te zijn. Hebben we alle merken behalve eentje opgenoemd en je maakt nog steeds kans op het bloemetje als je zonder te googelen de laatste kan opnoemen. Het ‘probleem’ is dat deze merken onder FCA en PSA eigenlijk directe concurrenten hadden moeten zijn, en nu moeten ze in vrede naast elkaar bestaan. De strategie voor Lancia lijkt heel erg op die van DS, moet je nou als budgetauto een Fiat of Citroën kopen en is een Peugeot 508 een mooiere auto dan een Alfa Romeo Giulia? Het klinkt als een gevaarlijk plan met merken die elkaar zouden kunnen wegjagen binnen het concern.

Succes

Genoeg geneuzel over strategie en merken die elkaar net niet kannibaliseren op papier. Want Stellantis heeft inmiddels de tijd gehad om een reeks zeer succesvolle modellen neer te zetten. Het kleine EV-platform zorgt voor (potentiële) hits als de Jeep Avenger, Peugeot 20(0)8, Opel Corsa/Mokka, Fiat 600 en Alfa Romeo Junior. Lancia bouwt weer auto’s, jawel, Lancia is een gerebadgede Corsa nieuwe Ypsilon aan het bouwen!! En zelfs het dramatisch verloederde Maserati wist van de stokoude en eigenlijk vrij matig gebouwde Quattroporte en Ghibli af te komen om nu keihard terug te slaan met een nieuwe GranTurismo, een iets betaalbaardere SUV (Grecale), de MC20 en de belofte dat al hun succesvolle modellen (QP, Ghibli, Levante) terugkomen – en ook nog eens alles als EV. Klinkt toekomstbestendig en grootschalig.

Tegenvaller

Toch is het niet allemaal zo rooskleurig als het lijkt, blijkt uit gesprekken met Stellantis-topman Carlos Tavares deze week. Sterker nog: Tavares heeft gezegd dat ze geen blokken aan hun been willen. Stellantis wil geld zien, en veel ook. Kan je dat niet voor elkaar boksen? Dan mag je geen deel meer uitmaken van de grootschalige plannen van het merk en lig je op straat. Maar geen zorgen, Tavares benadrukt dat alle veertien Stellantis-merken nu nog veilig zijn.

Nu blijkt dat een merk toch een ticket voor de eerste rij van de spreekwoordelijke schopstoel heeft bemachtigd, zo meldt Automotive News Europe. Wordt Chrysler uit hun lijden verlost? Kopen dan écht niet genoeg mensen zo’n fraaie DS 9? Wordt de rebadge-onzin van Vauxhall eindelijk eens té afgezaagd? Nee, het merk wat we net nog bespraken om hun veelbelovende wederopstanding zit in de problemen: Maserati.

Ach nee, niet het prachtige Maserati! Ja, de cijfers daar vallen tegen. Het merk ziet een verkoopdaling van zo’n vijftig procent in de eerste helft van dit jaar en verloor bovendien zo’n 88,6 miljoen dollar volgens cijfers van ANE. Al die nieuwe platforms ontwikkelen was natuurlijk niet gratis en als de verkopen dan tegenvallen heb je een probleem. Let wel: Stellantis is absoluut nog niet concreet over het wegwerken van Maserati, maar de uitspraken van Tavares over merken de laan uit sturen in combinatie met schrijnende cijfers voor één van die merken laat je toch bepaalde dingen denken.

Natuurlijk moeten modellen als de GranTurismo en Grecale nog even hun momentum pakken. De Ghibli en Quattroporte gingen nog als warme broodjes, maar die zijn nu exit en dat kost ook verkopen in harde cijfers. Niks is zo goedkoop als liflafjes uit 2013 tien jaar na dato in de magnetron stoppen. De MC20, die toch al weer een paar jaar onder ons is, scoort ook niet echt meer. Volgens ANE zijn er slechts 97 units van de MC20 verkocht in 2024.

Ultimatum

Dat zorgt ervoor dat Maserati op een ultimatum afstevent. Het merk plande voor 2025 de vervanger voor de Levante – ook als EV – klaar te hebben staan en dat zou een zeer belangrijke auto worden. Stellantis kan ofwel Maserati vasthouden en dan die introductie vertragen tot 2027, of het merk simpelweg verkopen aan de hoogste bieder. En als dat nou VAG is, dan heb je er misschien wat aan. Maar we hebben verdacht lang niks van Victor Müller gehoord en misschien jeuken zijn handen wel…

Kortom: alle ogen gericht op Maserati. Er moet geld verdiend worden. Keiharde knaken. Anders is het finito.