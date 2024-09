Stellantis reageert op gerucht over verkopen van merken

Dit zegt Stellantis over de geruchten dat de merken van het concern iets te vrezen hebben.

Met 14 automerken behoort Stellantis tot de top van autoconcerns, samen met de Volkswagen Groep en Toyota. Niet alle merken binnen Stellantis doen het even lekker. Er zijn zelfs geruchten dat het autoconcern merken in de etalage zet.

Zo werd recent duidelijk dat het alles behalve lekker gaat met Maserati. De Italiaanse autofabrikant leverde maar liefst 50 procent van de verkopen in. Ook bij Alfa Romeo is er duidelijk werk aan de winkel. Dan zijn er nog de merken aan de andere kant van de plas die binnen het portfolio van Stellantis vallen.

Het komt niet vaak voor dat een concern of moederbedrijf reageert op geruchten. Toch voelde Stellantis zich genoodzaakt met een statement naar buiten te komen. In het statement zegt het bedrijf op dit moment geen enkele van de 14 merken te gaan afstoten.

Wel houden ze een slag om de arm. De merken krijgen 10 jaar de tijd om een winstgevende, duurzame en stabiele business neer te zetten. Stellantis benadrukt dat de merken Jeep, Ram, Chrysler en Dodge het voortouw nemen op het gebied van vergroening.

De slag om de arm is natuurlijk het tijdbestek van 10 jaar. Wat als de merken na 10 jaar niet leveren wat Stellantis voor ogen heeft? Zeg nooit nooit. We kunnen nu nog genieten deze bekende merken onder de vleugels van het gigantische autoconcern. En er zitten mooie, nieuwe modellen in de pijplijn.

