Stellantis roept in Nederland duizenden auto’s terug wegens brandgevaar

Weer een grote terugroepactie van Stellantis in Nederland.

Eerder dit jaar was Stellantis al uitgebreid in het nieuws wegens een terugroepactie, die vooral Citroën trof. En nee, dat had niks met Franse kwaliteit te maken, maar met Japanse airbags. Dit is al jaren aan de gang, maar het bijzondere was nu dat Citroën opriep om niet meer met de auto’s te rijden.

Nu is er wederom een grote terugroepactie van Stellantis. Hierdoor worden acht merken getroffen: Opel, Peugeot, Citroën, DS, Alfa, Lancia, Fiat en Jeep. Eigenlijk gewoon heel Stellantis dus.

Deze keer gaat het niet om gevaarlijke airbags, maar om brandgevaar. Er kan brandstof lekken uit een hogedrukleiding. Als je benieuwd was waarom je auto zo onzuinig was: hier is je antwoord. In het worst-case scenario kan er ook brand ontstaan. Vandaar de terugroepactie.

Zoals gewoonlijk ligt het aan een heel klein euvel, namelijk een moertje wat soms niet goed vast zit. Dit moertje moet dus gecontroleerd worden en eventueel vastgedraaid worden. Geen grote reparaties dus.

De auto’s die teruggeroepen worden zijn allemaal recente modellen. We gaan niet de hele waslijst opnoemen, maar het gaat om de bekende B- en C-segment hatchbacks en crossovers. Denk bijvoorbeeld aan de Peugeot 208, Alfa Junior, Opel Grandland en alle soortgelijke modellen. Als je eigenaar bent van zo’n auto ontvang je als het goed is een brief, als je die nog niet gehad hebt.

Uiteraard rijkt deze terugroepactie verder dan Nederland. Wereldwijd gaat het om honderdduizenden auto’s. Gelukkig mag er nog wel gewoon doorgereden worden, dat scheelt.