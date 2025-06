Stop met rijden in je Citroën, ik herhaal. Stop met rijden in je Citroën!

Slecht nieuws als jij in het bezit bent van een DS3 of Citroën C3. Stellantis komt met brekend nieuws.

En dat brekende moet niet je nek zijn, dus luister toch maar naar de oproep van het moederbedrijf van Citroën en DS Automobiles.

Stellantis heeft een dringend stop-drive advies gegeven voor de Citroën C3 van de tweede generatie of een DS3 uit de periode 2009-2019. De reden? Het heeft alles te maken met de airbags van het merk Takata. Nu zijn de airbags van Takata zo’n beetje het grootste hoofdpijndossier van de auto-industrie in de afgelopen decennia, maar het uitroepen van een rijverbod door Stellantis gaat wel heel ver.

Citroën DS airbag probleem

De reden is een recent incident in Frankrijk. Daarbij bleek opnieuw dat de airbags van Takata ernstige veiligheidsrisico’s kunnen opleveren, zelfs met fatale gevolgen. Hoewel het probleem met de airbags al langere tijd bekend is en onderdeel uitmaakt van een uitgebreide terugroepactie, heeft Stellantis nu de noodklok geluid en roept het concern alle bezitters van deze voertuigen dringend op om niet langer met de auto te rijden.

Volgens Stellantis spelen verschillende factoren een rol bij het nemen van deze drastische maatregel, waaronder de specificaties van de airbags, leeftijd en gebruik van de auto. De problemen met Takata-airbags zijn zoals gezegd niet nieuw en ook niet beperkt tot auto’s van Stellantis. Wereldwijd hebben miljoenen voertuigen een terugroepactie ondergaan vanwege potentieel exploderende airbags.

Eigenaren van betrokken voertuigen worden binnenkort persoonlijk geïnformeerd door Stellantis. Toch roept het autoconcern vandaag eigenaren op om niet te wachten op deze melding. Het advies is om via de website van Citroën aan de hand van het voertuigidentificatienummer (VIN) te controleren of je voertuig betrokken is bij deze stop-drive of niet. Volgens de NOS gaat het in Nederland om 33.000 auto’s die niet meer mogen rijden.

Wie meer informatie wenst kan contact opnemen met de dealer contacteren of bellen naar de klantenservice om duidelijkheid te krijgen. Mocht jouw auto inderdaad op de lijst staan, dan zorgt Stellantis voor een gratis reparatie.

Airbag kan ploffen in je neus

In eerdere gevallen waarbij Takata-airbags defect bleken, konden de airbags onverwacht met teveel kracht exploderen, wat leidde tot ernstige verwondingen en zelfs dodelijke ongevallen.

Gezien een recent incident in Frankrijk neemt Stellantis nu geen enkel risico meer en kiest het bedrijf voor deze noodmaatregel. Stop onmiddellijk met rijden en zorg dat de airbag vervangen wordt.