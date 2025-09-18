Koop de Aston van een Autoblog-lezer voor een schappelijke prijs

Hier worden we heel hebberig van.

Een Aston Martin bezitten, wie droomt er niet van. En een Aston Martin met V12 is natuurlijk helemaal de ultieme droom. We hebben op Marktplaats een fraai exemplaar gevonden, dat ons bekend voor komt.

De auto in kwestie is een Virage. Dit was in feite de facelift van de DB9, al werd de auto ook nog een tijdje samen met de DB9 geleverd. Totdat de Virage werd omgedoopt tot DB9. Heel verwarrend allemaal, maar dat maakt deze auto niet minder gaaf. Met zijn scherpe koplampen is de Virage zo mogelijk nog fraaier dan de DB9.

Dit witte exemplaar kwam ons bekend voor, en wat blijkt? Deze auto is gewoon van een Autoblog-lezer. @nvn93 heeft al eens foto’s van deze auto geüpload op Autoblog Spots. Hij doet ‘m nu dus weg, maar dat is niet omdat hij Aston Martin zat is. In de beschrijving laat hij weten dat er een andere Aston voor in de plaats komt. Lekker bezig, @nvn93.

De Virage kreeg naast een frisse neus ook meer vermogen. Deze versie haalt 497 pk en 570 Nm uit de 6,0 liter V12. Daarnaast heeft de Virage een nieuwe bak, namelijk de 6-traps Touchtronic II van ZF. De Virage is ook een zeldzame verschijning, want deze auto is slechts anderhalf jaar in productie geweest. Daarom staan er ook maar acht exemplaren op Nederlands kenteken.

De auto is uitgevoerd in parelmoerwit met een rood interieur. Het is niet voor iedereen, maar ondergetekende kan het wel waarderen. De kleurstelling verraadt ook meteen de herkomst van deze Aston Martin. De auto is origineel geleverd in het Midden-Oosten, getuige de Arabische tekens in het onderhoudsboekje. Daar zien we overigens keurig stempels van Aston Martin Hilversum en Düsseldorf.

Deze Virage heeft 91.045 kilometer op de teller staan en wordt aangeboden op Marktplaats voor €64.950. Dat is een schappelijke prijs, dus wij zouden zeggen: sla je slag!